Tonny Vilhena kan zich met FK Krasnodar opmaken voor de groepsfase van de Champions League. Ook FC Midtjylland en Red Bull Salzburg overleefden de play-offs en loten donderdag mee.

Krasnodar won woensdag met 1-2 op bezoek bij PAOK en dat was ruim voldoende na de 2-1-zege in Rusland. Vilhena kreeg al vroeg een gele kaart en speelde de hele wedstrijd uit.

Krasnodar kwam een kwartier voor tijd op voorsprong via een curieus eigen doelpunt met de hak van Ioannis Michailidis, maar al snel viel de gelijkmaker van Omar El Kaddouri.

Een minuut later voorkwam Remy Cabella dat het nog spannend werd: 1-2. De aanvaller tikte de rebound binnen in een leeg doel nadat Vilhena op de paal schoot.

Krasnodar maakt voor het eerst zijn opwachting in de groepsfase van het miljoenenbal. Vorig jaar werd de ploeg van Vilhena in de play-offs nog uitgeschakeld door een andere Griekse club: Olympiacos.

Een poging tot omhaal van Slavia Praag-spits Peter Olayinka strandt in schoonheid. (Foto: Pro Shots)

Gemiste penalty breekt Midtjylland niet op

FC Midtjylland was in Denemarken met 4-1 te sterk voor Slavia Praag, nadat de return vorige week in 0-0 was geëindigd.

Het uitdoelpunt in de derde minuut van Peter Olayinka leek lange tijd cruciaal. Midtjylland kwam pas halverwege de tweede helft op gelijke hoogte via Sory Kaba: 1-1.

Tien minuten voor tijd kreeg Kaba via een strafschop de uitgelezen kans om de winnende treffer binnen te schieten, maar zijn misser vanaf 11 meter leek Midtjylland vele miljoenen euro's te gaan kosten.

Drie minuten later kregen de Denen opnieuw een strafschop. Ditmaal ging Alexander Scholtz achter de bal staan en hij schoot wel raak. Via Ogochukwu Onyeka en Anders Dreyer liep de score in de slotminuten nog hoog op: 4-1.

Voor Midtjylland is het net als Krasnodar de eerste keer dat het de groepsfase van de Champions League weet te bereiken.

Dominik Szoboszlai benut een strafschop voor Red Bull Salzburg. (Foto: Pro Shots)

Salzburg eenvoudig voorbij Maccabi Tel Aviv

Voor Red Bull Salzburg wordt het de derde deelname aan het hoofdtoernooi, na 1994/1995 (nog als Casino Salzburg) en vorig jaar. De Oostenrijkers waren met 3-1 te sterk voor Maccabi Tel Aviv, nadat er in Israël al met 2-1 gewonnen werd.

De Zambiaanse spits Patson Daka was met twee treffers de grote man, terwijl het Hongaarse toptalent Dominik Szoboszlai een strafschop benutte.

De loting voor de Champions League met ook Ajax begint donderdag om 17.00 uur.