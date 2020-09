Teun Koopmeiners is zwaar teleurgesteld dat hij dinsdag met AZ werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. De aanvoerder ging met zijn ploeg met 2-0 onderuit tegen Dynamo Kiev.

"Dit is een heel grote teleurstelling. Het is heel onnodig en dood- en doodzonde", aldus de 22-jarige Koopmeiners voor de camera van FOX Sports. Hij vond AZ overwegend de betere ploeg.

"Ik had zeker in de eerste helft het gevoel dat we de wedstrijd onder controle hadden, al gaven we één grote kans weg. In de rust werden we nog een keer op scherp gezet dat we negentig minuten lang scherp moeten zijn."

Na rust ging het mis voor AZ. Een fout van middenvelder Fredrik Midtsjø leidde het eerste doelpunt van Kiev in en in de slotfase liepen de Alkmaarders tegen een tweede tegentreffer aan. Daarbij zag de defensie en met name keeper Marco Bizot er eveneens niet goed uit.

"Dit komt heel hard aan", aldus Koopmeiners. "Het is een droom om in de Champions League te spelen en die kans was er voor ons zeker. De teleurstelling is heel, heel groot."

Het resultaat in Oekraïne betekent dat Ajax dit seizoen de enige Nederlandse Champions League-deelnemer is. Voor AZ wacht de groepsfase van de Europa League.