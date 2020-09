De uitschakeling van AZ in de derde voorronde van de Champions League is hard aangekomen bij Arne Slot. De trainer zag zijn ploeg dinsdag op bezoek bij Dynamo Kiev met 2-0 verliezen.

"Dit is de eerste echt serieuze teleurstelling die we de afgelopen anderhalf jaar hebben moeten slikken", reageerde Slot tegen AZ TV. "We waren heel graag verder gekomen in de Champions League."

De 41-jarige trainer loodste AZ vorig seizoen in zijn eerste jaar als hoofdtrainer naar de tweede plaats in het voortijdig afgebroken Eredivisie-seizoen. Ook werd de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker bereikt. "Dat we daarin verloren van NAC was ook een teleurstelling, maar toen hadden we de competitie nog om ons op te richten."

Troost voor AZ is dat de ploeg wel verder mag in de groepsfase van de Europa League. Slot probeert de nederlaag tegen Dynamo Kiev dan ook in perspectief te plaatsen.

"We gaan dit seizoen nog een paar hele mooie Europese wedstrijden spelen. Vorig jaar overleefden we drie voorrondes in de Europa League en was er een enorme jubelstemming. Nu zijn we teleurgesteld omdat we de Champions League niet halen. Een mooiere ontwikkeling kan je als club denk ik niet doormaken."

Fredrik Midtsjø ging flink in de fout bij de 1-0 van Dynamo Kiev. (Foto: Pro Shots)

'Balverlies van Midtsjø was cruciale fout'

Dat nam niet weg dat Slot een flinke kater overhield aan het duel in het lege Stadion Olimpiyskyi, zeker omdat AZ voor rust eenvoudig op de been bleef. Knullig balverlies van Fredrik Midtsjø voor zijn eigen strafschopgebied leidde in de 49e minuut de 1-0 van Dynamo Kiev in en die klap kwamen de Alkmaarders nooit meer echt te boven.

"Of ik boos ben op Midtsjø? Iedereen is denk ik boos op zo'n moment. Maar aan de andere kant, in voetbal worden fouten gemaakt. Ik denk dat hij het inschatte als een heel eenvoudige bal, maar hij voert het uit met buitenkant rechts en ik zie liever dat spelers dat met binnenkant voet doen. Dan is de kans groter dat het goed gaat."

"Het was een cruciaal moment in de wedstrijd, maar dat weet hij zelf ook. Ik heb daar net in de kleedkamer nog niet met hem over gesproken, dat heeft op zo'n moment ook geen zin."

AZ vliegt woensdag terug naar Nederland en opent zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. "Daar moeten we het vizier nu op richten", benadrukt Slot. "Ik ben benieuwd hoe de ploeg gaat reageren na een grote teleurstelling als deze."