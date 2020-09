AZ is in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld. De ploeg van trainer Arne Slot ging dinsdag in Oekraïne met 2-0 onderuit tegen Dynamo Kiev.

Ondanks het verlies zit het Europese avontuur voor AZ er nog niet op. Omdat de ploeg in de tweede voorronde afrekende met Viktoria Plzen is het zeker van deelname aan de groepsfase van de Europa League.

AZ was in Kiev voor rust de bovenliggende partij, maar gaf het in de tweede helft uit handen. Gerson Rodrigues, oud-speler van Telstar, zette de thuisploeg op voorsprong. Nicholas Shaparenko zorgde vlak voor tijd voor de beslissing.

AZ had in totaal drie voorrondes moeten overleven om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Met Viktoria Plzen werd de eerste ronde nog genomen, al was daar wel een verlenging voor nodig.

Waar AZ de Tsjechen mocht ontvangen in het AFAS Stadion, lootte het tegen Dynamo Kiev een uitwedstrijd. De ontmoetingen in de eerste drie voorrondes kennen dit jaar geen returns, de play-offs (waarin Dynamo Kiev speelt tegen KAA Gent of Rapid Wien) gaan wel over twee wedstrijden.

Door de uitschakeling van AZ is Ajax de enige Nederlandse deelnemer aan de Champions League. De Amsterdammers, die in het afgebroken Eredivisie-seizoen op doelsaldo boven AZ eindigden, plaatsten zich rechtstreeks voor de groepsfase.

Teleurstelling bij Oussama Idrissi na de uitschakeling van AZ. (Foto: Getty Images)

Slordig balverlies nekt AZ

De wedstrijd in het lege Stadion Olimpiyskyi leek voor AZ aanvankelijk volgens plan te verlopen. De ploeg gaf niets weg en wachtte geduldig op kansen. Die kwamen er ook in de eerste helft. Dani de Wit kwam net tekort om een voorzet van Albert Gudmundsson binnen te tikken. Myron Boadu was wel trefzeker, maar bij de voorzet bleek de bal over de achterlijn te zijn geweest.

Het eerste teken van leven van de thuisploeg kwam er pas op slag van rust. Een harde inzet van Vitaliy Buyalskyy werd door Ron Vlaar met zijn hoofd voor de lijn weggehaald. Aan het begin van de tweede helft pakte AZ de draad weer op en schoot Calvin Stengs vanuit de draai rakelings naast.

Het doelpunt van Dynamo Kiev in de 49e minuut kwam dan ook uit de lucht vallen. Fredrik Midtsjø verspeelde vlak voor zijn eigen strafschopgebied op knullige wijze de bal, waarna de Luxemburger Rodrigues uit een voorzet van Buyalskyy van dichtbij kon scoren.

AZ-speler Jordy Clasie probeert zich tussen Gerson Rodrigues en Vitaliy Buyalskyy heen te worstelen. (Foto: Pro Shots)

Achterstand werkt verlammend voor AZ

De Oekraïners trokken zich met de voorsprong op zak terug, waardoor er voor AZ nauwelijks meer ruimte was om iets te creëren. Doelman Marco Bizot voorkwam dat Vladyslav Supriaha er uit de counter 2-0 van maakte.

Om zijn ploeg weer wat nieuwe energie te geven bracht Slot Ferdy Druijf en Oussama Idrissi als invallers. Die laatste kreeg een goede kans op de gelijkmaker, maar schoot rakelings over.

Vier minuten voor tijd verdubbelde Dynamo Kiev de voorsprong toen Nicholas Shaparenko profiteerde van zwak ingrijpen van Bizot. Nadat De Wit en Boadu uit de scrimmage allebei de lat hadden geraakt, vervloog ook het laatste sprankje hoop voor AZ.