AZ begint dinsdagavond met Albert Gudmundsson aan de uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League. De IJslander neemt de plek in van Oussama Idrissi.

In het thuisduel met Viktoria Plzen van drie weken geleden in de tweede voorronde koos trainer Arne Slot nog voor Idrissi, maar de 24-jarige aanvaller begint nu op de bank. Verder bracht de coach geen wijzigingen aan in zijn basiselftal.

Bij Dynamo Kiev begint Fran Sol op de bank. De 28-jarige Spanjaard speelde drie jaar voor Willem II en maakte in januari 2019 de overstap naar de Oekraïense topclub. Voormalig Telstar-aanvaller Gerson Rodrigues staat wel aan de aftrap.

AZ kende een rustige voorbereiding op het treffen met Dynamo Kiev, want de Alkmaarders hoefden afgelopen weekend niet in actie te komen in de Eredivisie. De KNVB besloot de wedstrijd tegen FC Utrecht op verzoek van AZ uit te stellen.

Het duel met Dynamo Kiev van dinsdagavond is cruciaal, want alle ontmoetingen in de derde voorronde van de Champions League worden over één wedstrijd beslist. Dynamo Kiev-AZ begint om 19.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Orel Grinfeeld.

De wedstrijd is te volgen via een livestream op NU.nl.

Opstelling Dynamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mikolenko, Karavaiev; Buyalskyy, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supriaha en De Pena.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Wijndal; Clasie, De Wit, Midtsjø; Stengs, Boadu en Gudmundsson.