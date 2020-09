AZ neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Dynamo Kiev, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon maandag uitgewezen. De Alkmaarders zijn veroordeeld tot een uitwedstrijd. Willem II wacht in de tweede voorronde van de Europa League een krachtmeting met het Luxemburgse FC Progrès Niederkorn.

Met Dynamo Kiev treft AZ de vijftienvoudig kampioen van Oekraïne. De twee ploegen speelden in 2010 al eens tegen elkaar in de groepsfase van de Europa League en toen waren de Oekraïners in beide wedstrijden te sterk (1-2 en 2-0). Bij Dynamo Kiev staat onder anderen voormalig Willem II-spits Fran Sol onder contract.

De ontmoetingen in de derde voorronde van de Champions League worden vanwege de coronacrisis (net als in de tweede voorronde) over één duel beslist en achter gesloten deuren gespeeld. De wedstrijden staan gepland voor dinsdag 15 en woensdag 16 september.

AZ, dat vorig seizoen op de tweede plek stond toen de Eredivisie vanwege de coronacrisis werd afgebroken, begon het Europese avontuur in de tweede voorronde. De ploeg van trainer Arne Slot stevende vorige week in Alkmaar tegen Viktoria Plzen af op uitschakeling, maar won na verlenging alsnog van de Tsjechische topclub (3-1).

Als AZ er ook in slaagt om Dynamo Kiev te verslaan, dan plaatsen de Alkmaarders zich voor de play-offs en hoeven ze nog maar één opponent te verschalken om de groepsfase te bereiken. Tegenstander is dan Rapid Wien of KAA Gent. Bij een nederlaag tegen Dynamo Kiev gaat AZ naar de groepsfase van de Europa League.

AZ was in de tweede voorronde te sterk voor Viktoria Plzen. (Foto: Getty Images)

Willem II naar Luxemburg in Europa League-voorronde

Bij de loting van de tweede voorronde van de Europa League werd Willem II gekoppeld aan FC Progrès Niederkorn. De nummer vijf van het afgebroken Eredivisie-seizoen had ook Bala Town FC (Wales) of Viking FK (Noorwegen) kunnen treffen.

Net als AZ is Willem II veroordeeld tot een uitwedstrijd, al hoeven de 'Tricolores' niet heel ver te reizen. Het duel wordt op donderdag 17 september afgewerkt. Progrès Nierderkorn was in de eerste voorronde nog te sterk voor FK Zeta uit Montenegro.

Willem II moet in totaal drie tegenstanders verslaan om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Progrès Nierderkorn, de nummer twee van het vorige seizoen in Luxemburg, speelde in officieel verband nog nooit tegen een Nederlandse ploeg.

Met Ajax (Champions League), AZ (Champions League of Europa League) en Feyenoord (Europa League) zijn al drie Nederlandse clubs verzekerd van deelname aan de groepsfase van een van de twee Europese clubtoernooien. PSV begint in de derde voorronde van de Europa League.