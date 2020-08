Calvin Stengs speelde woensdag tegen Viktoria Plzen zijn eerste wedstrijd in ruim vijf maanden. De aanvaller van AZ miste door een spierblessure de hele voorbereiding.

"Het was zeker een tijdje terug, dus ik moest weer even wennen", zei de 21-jarige Stengs tegen FOX Sports, nadat zijn ploeg na verlenging met de schrik was vrijgekomen (3-1). "Ik ben blij dat ik weer met de jongens op het veld kan staan, dat voelt goed."

"Ik heb nu gelukkig nergens last van, dus hier kan ik wel verder mee. Qua conditie zal ik de komende tijd nog wel hard moeten werken."

Stengs speelde ruim een uur mee en werd daarna vervangen door Albert Gudmundsson, die AZ in de verlenging met twee doelpunten naar de volgende ronde schoot. Zelf kon Stengs geen stempel op de wedstrijd drukken.

"Twee of drie ballen schoof ik zomaar in de voeten van een tegenstander, dat mag me niet overkomen", toonde hij zich kritisch. "Dat slordige moet eruit. Af en toe zie je een flits van wat ik kan, maar het is nog niet wat ik het afgelopen seizoen heb laten zien."

De enkelvoudig international was een van de uitblinkers van het afgebroken Eredivisie-seizoen. Met vijf goals en acht assists had hij een groot aandeel in de tweede plaats die AZ recht gaf op deelname aan de voorronde van de Champions League.