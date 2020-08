Arne Slot haalde opgelucht adem nadat AZ zich woensdag na verlenging langs Viktoria Plzen worstelde in de tweede voorronde van de Champions League (3-1). De trainer weet dat het niveau de volgende weken nog flink opgeschroefd moet worden.

"Op welke tegenstander ik hoop in de volgende ronde?", reageerde Slot bij FOX Sports op de vraag of hij in de derde voorronde liever tegen Benfica, KAA Gent of Dynamo Kiev speelt. "Mijn grootste wens is dat we beter gaan voetballen. Al denk ik dat iedereen snapt dat we liever niet tegen Benfica spelen."

AZ leek tegen Viktoria Plzen op weg naar een snelle uitschakeling in de voorronde van de Champions League, maar in de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd lokte Ferdy Druijf een penalty uit, die door Teun Koopmeiners werd benut.

"Europese wedstrijden van AZ zijn in ieder geval nooit saai", lachte Slot, die zag dat Albert Gudmundsson met twee doelpunten in de verlenging voor de beslissing zorgde. "Ik ben er wel steeds in blijven geloven, omdat ik weet dat deze jongens doorgaan tot de allerlaatste seconde."

'Niet alleen geluk nodig, maar ook slimmigheid'

AZ keek sinds de 78e minuut tegen een achterstand aan na een doelpunt van David Limberský, dat volgens Slot niet onhoudbaar was voor Marco Bizot. Twee minuten later bracht hij invaller Druijf binnen de lijnen.

"Ferdy is een spits die misschien wel te goed is om niet altijd te spelen, maar we zijn heel bij dat hij erbij was vanavond", concludeerde de 41-jarige trainer. "Het was heel handig van hem dat hij de bal aantikte en wachtte op contact met de keeper. Je hebt niet alleen geluk nodig, maar ook slimmigheid."

De zege op Viktoria Plzen is een welkome opsteker voor AZ na een matige voorbereiding, waarin maar één van de zes oefenduels werd gewonnen. Toch zag Slot dat het spel ook woensdag in een leeg AFAS Stadion nog veel te wensen overliet.

"We hebben vandaag laten zien dat je op karakter heel ver kan komen. Maar we kunnen niet het hele seizoen blijven spelen zoals we nu doen. Dan gaat het ons zeker punten kosten."

AZ hoort maandag bij de loting wie op 15 of 16 september de tegenstander wordt in de derde voorronde van de Champions League. De winnaar plaatst zich voor de play-offs, het voorportaal voor de groepsfase.

