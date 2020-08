AZ heeft zich woensdag met meer geluk dan wijsheid geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Arne Slot won in het AFAS Stadion na verlenging met 3-1 van Viktoria Plzen, nadat de Alkmaarders na 94 minuten nog tegen een 0-1-achterstand aankeken.

AZ incasseerde in de 78e minuut een treffer en kwam pas in de allerlaatste minuut van de blessuretijd op gelijke hoogte. Ferdy Druijf werd onderuitgehaald in het strafschopgebied, waarna Teun Koopmeiners de toegekende penalty benutte.

AZ greep vervolgens de verlenging aan om alsnog een plaats in de volgende ronde af te dwingen. De IJslandse invaller Albert Gudmundsson maakte in de 98e minuut het bevrijdende doelpunt en nam vlak voor tijd ook de 3-1 voor zijn rekening.

De derde voorronde van de Champions League staat gepland voor 15 of 16 september. AZ speelt dan tegen Benfica, KAA Gent of Dynamo Kiev. Ook die krachtmeting wordt vanwege de coronapandemie over één wedstrijd gespeeld. Maandag is de loting.

Om de Champions League te halen, moeten in totaal drie voorrondes worden overleefd. Door de winst op Plzen zijn de Noord-Hollanders wel verzekerd van minimaal een plaats in de groepsfase van de Europa League.

Marco Bizot laat zich verrassen door een diagonaal schot van David Limberský. (Foto: Getty Images)

AZ begint onzeker in winderig Alkmaar

AZ begon na een matige voorbereiding, waarin slechts één van de zes oefenwedstrijden werd gewonnen, met niet al te veel vertrouwen aan de cruciale krachtmeting met Plzen. De terugkeer van Calvin Stengs en Ron Vlaar, die wegens blessures nog geen minuut hadden gespeeld, was wel een opsteker.

De spanning bij beide ploegen en de stormachtige wind zorgden vanaf de eerste minuut voor een rommelig duel in een leeg AFAS Stadion. Er waren in de eerste helft amper hoogtepunten. Dani de Wit had de pech te worden teruggevlagd voor buitenspel, terwijl Marco Bizot een kopbal van Ales Cermák onschadelijk maakte.

Na rust trok AZ langzaam het initiatief naar zich toe en kwamen er eindelijk kansen. De Wit dwong Plzen-doelman Ales Hruska tot een lastige redding na een voorzet van Oussama Idrissi. Myron Boadu zag zijn doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Albert Gudmundsson schreeuwt het uit nadat hij AZ voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong heeft gezet. (Foto: Getty Images)

Overtreding op Druijf redt AZ

Viktoria Plzen stelde daar weinig tegenover, maar met een van de schaarse momenten leken de Tsjechen toch aan het langste eind te trekken. Bizot liet zich in de 78e minuut verrassen door een diagonaal schot met een lastig stuitje van Limberský.

Met de uitschakeling in zicht volgde in de allerlaatste minuut van de blessuretijd toch een miraculeuze ontsnapping voor de nummer twee van het afgebroken Eredivisie-seizoen. Invaller Druijf werd onderuitgehaald door de onbesuisd uitgekomen Hruska, waarna Koopmeiners koel bleef vanaf de stip.

De late gelijkmaker gaf AZ een mentaal voordeel in de verlenging en dat werd in de 98e minuut al uitgedrukt in de score. Gudmundsson, na een uur spelen ingevallen voor Stengs, knalde na een voorzet van Fredrik Midtsjø via de onderkant van de lat raak. Nadat de thuisploeg enkele hachelijke momenten had overleefd, maakte de IJslander er in de 118e minuut ook nog 3-1 van.

