AZ begint woensdag met Calvin Stengs en Ron Vlaar aan de wedstrijd tegen Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League. Beide spelers zijn fit genoeg om in Alkmaar aan de aftrap te verschijnen.

Stengs en Vlaar misten alle oefenduels in deze voorbereiding en sloten onlangs pas aan bij de groepstraining. Trainer Arne Slot sprak vorige week al de verwachting uit dat beiden het belangrijke treffen met Plzen zouden halen en nu blijkt het duo zelfs fit genoeg voor een basisplaats.

AZ kende geen geweldige voorbereiding op het duel met Plzen. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen won in de oefencampagne alleen van Lille OSC, speelde gelijk tegen Telstar en verloor van KRC Genk, FC Utrecht, PEC Zwolle en AS Monaco.

De winnaar van de wedstrijd speelt op 15 of 16 september in de derde voorronde van de Champions League. Twee weken later volgt eventueel nog een duel in de play-offs voor een plaats in de groepsfase van het miljoenenbal.

In de eerste drie voorrondes van de Champions League valt de beslissing dit seizoen in één wedstrijd. Er wordt geen return gespeeld, zoals in de afgelopen jaren wel het geval was. De play-offs gaan wel over twee wedstrijden.

De aftrap in het AFAS Stadion is om 16.30 uur. Het duel staat onder leiding van de Portugese scheidsrechter Luís Godinho. Vanwege de coronamaatregelen wordt de wedstrijd zonder publiek afgewerkt.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Clasie; Stengs, Boadu, Idrissi.