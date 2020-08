Met Viktoria Plzen treft AZ woensdagavond in de tweede voorronde van de Champions League de nummer twee van Tsjechië. Waar Plzen tot voor kort bekend stond als provincieclub, deed de formatie sinds 2011 al drie keer mee aan het miljoenenbal. "Er is geen reden om bang te zijn voor AZ."

Het is in de afgelopen tien jaar snel gegaan met Viktoria Plzen. De in 1911 opgerichte club won tot 2010 geen enkele prijs, maar daar kwam het afgelopen decennium verandering in. De club werd vijf keer kampioen en won één keer de landelijke beker.

"Door goed beleid is Viktoria Plzen de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot de beste club van het land", zegt sportjournalist Jakub Konecny in gesprek met NU.nl.

Ook collega Karel Häring heeft de ontwikkeling van de provincieclub van dichtbij gevolgd. "Viktoria Plzen werkt met een derde van het budget van Slavia Praag en Sparta Praag. Door slim te investeren en de juiste managers aan te stellen is het ze gelukt om de eliteclubs uit Praag te verslaan."

'Aanvallend voetbal hoort bij het DNA van Viktoria'

Onder Pavel Vrba, die tussen 2008 en 2013 en tussen 2017 en 2019 trainer van Viktoria Plzen was, ontwikkelde de club uit de bierstad een eigen identiteit. "In die twee periodes is Viktoria Plzen voor veel mensen de favoriete ploeg geworden. Het aanvallende voetbal hoort tegenwoordig bij het DNA van Viktoria", aldus Häring.

"Vrba vertrok begin 2020 naar Ludogorets, maar ook onder zijn opvolger hanteert Viktoria Plzen een offensieve speelstijl. Het aanvallende voetbal zit er ook onder Adrián Gul'a nog in. Ze werden afgelopen jaar geen kampioen, maar maakten wel enorme indruk met hun snelle spel. Het is leuk om naar te kijken."

Ook in Europees opzicht wist Viktoria Plzen, dat de Tsjechische competitie vorig weekend begon met een 3-1 overwinning op Opava, het afgelopen decennium indruk te maken. Het lukte de Tsjechische formatie sinds 2011 vier keer om te overwinteren. In die periode werden onder meer Atlético Madrid, Napoli, Olympique Lyon en Sporting CP verslagen.

Spelers van Viktoria Plzen vieren feest na een doelpunt tegen Roma. (Foto: Pro Shots)

'Er is respect voor AZ'

Toch ging het vorig seizoen mis. Nadat Olympiacos in de voorronde van de Champions League veel te sterk was (0-0 en 4-0), werd Viktoria in de voorronde van de Europa League uitgeschakeld door Royal Antwerp (0-1, 2-1). Voor het eerst sinds 2011 kwalificeerde de club zich niet voor een Europese groepsfase.

Konecny stelt dat die uitschakeling te maken had met onderschatting. "Dat zal woensdag niet gebeuren. Ze spelen tegen de nummer twee van Nederland, dus men weet dat het moeilijk gaat worden. Aan de andere kant heeft Viktoria veel Europese ervaring en spelen er met Ales Cermák en Pavel Bucha een paar heel interessante spelers. Er is geen reden om bang te zijn."

Het duel tussen AZ en Viktoria Plzen start woensdag om 16.30 uur en staat onder leiding van Luís Miguel Branco Godinho. De duels in de tweede voorronde van de Champions League worden allemaal over één in plaats van twee wedstrijden beslist.