De UEFA heeft maandag besloten om Slovan Bratislava een reglementaire nederlaag toe te kennen in de voorrondes van de Champions League en datzelfde te doen met FC Prishtina in de Europa League-voorrondes. Beide ploegen konden niet in actie komen vanwege coronabesmettingen.

Slovan Bratislava zou in de eerste voorronde van de Champions League tegen KI Klaksvík uit Faeroër spelen. Die wedstrijd kon vanwege een positieve test in de selectie van de Slowaken tot twee keer toe niet doorgaan, waardoor de UEFA Klaksvík een 3-0-overwinning heeft toegekend.

In de eerste voorronde van de Europa League zou FC Prishtina op bezoek gaan bij Lincoln Red Imps uit Gibraltar, maar ook dat bleek onmogelijk omdat bij de Kosovaarse ploeg mensen met COVID-19 zijn besmet. De Red Imps winnen eveneens reglementair met 3-0.

De regelementaire overwinningen zijn het gevolg van een streng UEFA-beleid. De Europese voetbalbond nam onlangs al de beslissing om het Kosovaarse FC Drita uit de Champions League-voorrondes te halen.

Namens Nederland is AZ de eerste ploeg die dit seizoen Europees in actie komt. De ploeg van trainer Arne Slot speelt woensdag om 16.30 uur thuis tegen Viktoria Plzen in de tweede Champions League-voorronde.

Bij de Tsjechische opponent testten onlangs twee medewerkers positief op het coronavirus, maar voor zover bekend heeft dat geen invloed op de wedstrijd in Alkmaar.

AZ speelt woensdag thuis tegen Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League. (Foto: Pro Shots)