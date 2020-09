Trainer Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain weigerde zijn spelers zondag af te vallen na de verloren Champions League-finale tegen Bayern München (0-1) in Lissabon, ook al had er gezien de vele mogelijkheden veel meer ingezeten voor de Parijzenaars.

Voor én na rust hadden met name Kylian Mbappé en Neymar grote kansen op een treffer, maar het ontbrak de sterspelers aan scherpte in de afronding. Bayern toonde zich effectiever in Estádio da Luz en stelde door een treffer van voormalig PSG-jeugdspeler Kingsley Coman de zege veilig.

"Als wij de eerste goal hadden gemaakt, hadden we de wedstrijd hoe dan ook gewonnen", verzuchtte Tuchel. "Maar we kunnen daar niemand de schuld van geven. Neymar heeft een geweldig toernooi gespeeld en het is een wonder dat Mbappé überhaupt kon spelen deze maand na het oplopen van een enkelblessure."

"Het ontbrak ons aan effectiviteit, maar doelman Manuel Neuer keepte ook fantastisch. Het was een gevecht en we hebben alles gegeven. Ook ik voel me leeg. De teleurstelling is aanwezig, maar na vier prijzen en deze Champions League-finale hebben we genoeg reden om trots te zijn."

1 Samenvatting PSG-Bayern München (0-1)

'Liverpool verloor ook eerst een finale'

Paris Saint-Germain kende tot de eindstrijd tegen Bayern in Portugal een foutloos seizoen met het binnenhalen van de Franse supercup, de landstitel en het winnen van beide Franse bekertoernooien (Coupe de la Ligue en Coupe de France).

Met het bereiken van de Champions League-finale ging een langgekoesterde wens van de Qatarese eigenaren in vervulling, maar het ongenaakbare Bayern bleek een brug te ver. "We eindigden het seizoen niet zoals we ons voor hadden gesteld, maar ik ben wel trots op het team", zei aanvoerder Thiago Silva, die vertrekt bij PSG.

"Ik denk dat we echt een stap vooruit hebben gezet. Als je belangrijke prijzen wil winnen, moet je door dit soort lastige momenten heen. Ik weet nog dat Liverpool eerst een finale verloor, voordat ze de Champions League wonnen. We moeten positief blijven denken."

Middenvelder Marquinhos is dezelfde mening toegedaan. "We zijn een jong team dat de weg naar het hoogst haalbare nog wel gaat vinden. We moeten op deze manier doorgaan en zo snel mogelijk weer een Champions League-finale spelen. En dan gaan we die winnen."