Kingsley Coman is uiteraard dolblij na zijn winnende goal zondag in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (0-1), maar hij leeft ook mee met de verliezers. De 24-jarige Fransman, oud-speler van PSG, beseft dat hij zijn vroegere club pijn heeft gedaan in Estádio da Luz in Lissabon.

"Ik deel mee in het verdriet van PSG. Ik ben een Parijzenaar", aldus Coman, die geboren werd in de Franse hoofdstad en de jeugdopleiding van PSG doorliep. Hij speelde zelfs drie wedstrijden in de Ligue 1 voor de club, maar een doorbraak bleef uit. Via Juventus en Bayern haalde hij alsnog de top.

Coman benadrukt dat hij niet extra gemotiveerd was tegen PSG, ondanks dat hij bij de Frans kampioen op jonge leeftijd geen echte kans gekregen heeft.

"Ik wilde een heel goede wedstrijd spelen, maar dat had niks met PSG te maken. Ik ben 100 procent Bayern-speler en heb er alles aan gedaan te winnen. En dat is gelukt. Het was een fantastische avond. Ik ben zo blij."

'Uit de schaduw van Robben en Ribéry'

De vleugelspeler speelt al vijf seizoenen voor Bayern, maar in de eerste vier jaar was hij vaak bankzitter, omdat Arjen Robben en Franck Ribéry zijn concurrenten waren. Dit seizoen had Coman meestal een basisplaats en hij bekroonde dat met zijn treffer zondag in de eindstrijd tegen PSG. Op aangeven van Joshua Kimmich kopte hij in de 59e minuut raak, tot genoegen van Bayern-trainer Hansi Flick.

"Misschien is Kingsley dit seizoen eindelijk uit de schaduw van Ribéry en Robben getreden", aldus Flick. "Hij heeft een fantastisch talent en heeft tegen PSG laten zien dat hij ook kan scoren."

Het duel in Lissabon was de eerste Champions League-finale van PSG, terwijl Bayern voor de elfde keer in de eindstrijd van het belangrijkste Europese bekertoernooi stond. De Duitse club won de Europacup I in 1974, 1975 en 1976 en is nu voor de derde keer (na 2001 en 2013) de sterkste in de Champions League.

