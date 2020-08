Bayern München staat na de zesde eindzege zondag in de Europacup I/Champions League op een gedeelde derde plaats op de lijst van clubs met de meeste eindoverwinningen op het hoogste Europese clubtoernooi. De Duitsers komen op gelijke hoogte met Liverpool en hebben AC Milan (zeven eindzeges) in het vizier. Real Madrid was liefst dertien keer de sterkste van Europa.

Een rake kopbal van Kingsley Coman was voor Bayern genoeg om Paris Saint-Germain met 0-1 te verslaan in de finale in Estádio da Luz in Lissabon. 'Der Rekordmeister' won de Champions League, die in het seizoen 1992/1993 de eerste editie kende, ook in 2001 en 2013. In 1974, 1975 en 1976 was Bayern de beste in de Europacup I. PSG veroverde de 'Cup met de Grote Oren' nog nooit.

Extra bijzonder is dat Bayern dit seizoen ook de DFB-Pokal won en landskampioen werd. Het is na 2013 de tweede keer in de clubhistorie dat de club de 'treble' pakt. FC Barcelona (2009 en 2015) is de enige club die ook tweemaal (2009 en 2015) in een seizoen de drie belangrijke prijzen won.

De enige andere clubs met een 'treble' zijn Celtic (1967), Ajax (1972), PSV (1988), Manchester United (1999) en Internazionale (2010).

70 Coman kopt Bayern naar winst in CL-finale tegen Paris Saint-Germain

Dubbele 'treble' voor Lewandowski

Voor Bayern-spits Robert Lewandowski was het helemaal een bijzonder seizoen, want hij kan spreken van een dubbele 'treble'. De Pool won niet alleen de Champions League, competitie en de beker, maar werd ook in al die toernooien topscorer.

De 32-jarige Lewandowski is de eerste speler ooit die dat bewerkstelligt. Hij scoorde 34 keer in de Bundesliga, zes keer in de DFB-Pokal en vijftien keer in Europa.

In september kunnen Lewandowski en Bayern al de volgende Europese prijs winnen, want dan speelt de ploeg van trainer Hansi Flick in de Puskás Arena in Boedapest tegen Sevilla om de Europese Super Cup. De club uit München won die prijs pas één keer en dat was in 2013.

1 Samenvatting PSG-Bayern München (0-1)