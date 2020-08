UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is enthousiast over het Champions League-format waarbij er in de kwart- en halve finales maar één wedstrijd wordt gespeeld in plaats van twee duels. De Sloveen wil onderzoeken of de 'corona-opzet' in de toekomst het vaste systeem kan worden.

"Ik moet zeggen dat het format met maar één duel een stuk interessanter lijkt dan de opzet met twee wedstrijden", zegt Ceferin zondag in een interview met persbureau AP, enkele uren voor de start van de Champions League-finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain in Lissabon.

"We moesten het dit jaar wel op deze manier doen vanwege de pandemie, maar het blijkt een heel interessant systeem te zijn. Ik heb berichtjes gekregen van mensen van binnen en buiten het voetbal die heel enthousiast zijn over dit format. Er is een stuk minder tactiek."

Door de coronacrisis moest de Champions League in maart worden stilgelegd, in de fase van de achtste finales. De UEFA besloot het toernooi vanaf de kwartfinales af te maken in één stad (Lissabon). Normaal spelen clubs in de knock-outfase van de Champions League een uit- en thuisduel - behalve in de finale - maar nu was er steeds maar één wedstrijd.

"Het zal niet makkelijk zijn om zo'n 'final eight-toernooi' in de kalender in te passen", aldus Ceferin. "Maar we hebben de afgelopen weken gezien dat fans dit soort spannende en onvoorspelbare wedstrijden willen."

Het huidige Champions League-format ligt contractueel nog vast tot en met het seizoen 2024/2025. "Maar we moeten zeker gaan nadenken of het systeem van dit seizoen niet iets is voor de toekomst", stelt Ceferin. "In september of oktober moeten we daar serieus over praten."