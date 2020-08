Bayern München-trainer Hansi Flick vreest dat zijn ploeg zondag in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain veel moeite gaat hebben om te scoren. De Duitser is onder de indruk van de defensie van de Parijzenaars.

"Ze hebben in de voorhoede weliswaar enkele topspelers, maar datzelfde geldt voor de verdediging, zoals Thiago Silva. PSG heeft dit Champions League-seizoen slechts vijf treffers geïncasseerd, dus het staat daar heel goed", zei Flick zaterdag op zijn vooruitblikkende persconferentie in Lissabon.

Overigens heeft Bayern in de knock-outfase van de Champions League tot dusver ook geen enkele moeite met scoren. In de achtste finales trof 'Der Rekordmeister' tegen Chelsea zeven keer doel in twee wedstrijden en ook in de duels met FC Barcelona (8-2) en Olympique Lyon (3-0) ontbrak het Bayern niet aan scorend vermogen.

Flick is dan ook niet van plan om wijzigingen aan te brengen in zijn tactiek, ook al ligt er bij Bayern vaak veel ruimte achter de verdediging en heeft PSG met Neymar en Kylian Mbappé spelers die daarvan kunnen profiteren. "Al onze duels in de laatste tien maanden hebben we op een bepaalde manier gespeeld en vaak met succes, dus er zal niet veel veranderen."

"We hebben alle wedstrijden van PSG bekeken en het is duidelijk dat er daar heel veel kwaliteit rondloopt. Het is een topteam met een paar ongelooflijk goede spelers, die we niet te veel ruimte moeten geven. Maar we hebben een wedstrijdplan en ik hoop dat het zal werken", aldus Flick.

Bayern kan de Champions League voor de derde keer deze eeuw winnen na eerder succes in 2001 en 2013. De Duitsers wonnen in de jaren zeventig al drie keer op rij de Europacup I, de voorloper van de Champions League. De finale van het miljoenenbal begint zondag om 21.00 uur in Lissabon.