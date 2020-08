Paris Saint-Germain hoopt zondagavond voor het eerst in de clubhistorie de Champions League te winnen. De Parijzenaars zullen tegen Bayern München een slechte serie van Franse clubs moeten doorbreken.

Het is namelijk de zevende keer dat een Franse club in de finale van de Europa Cup I of Champions League staat en alleen Olympique Marseille had in 1993 succes door AC Milan met 1-0 te verslaan.

In de overige zes finales ging het mis. Dat gold in 1956 en 1959 voor Stade de Reims, in 1976 voor Saint-Etienne (Bayern was toen met 1-0 te sterk), in 1991 voor Marseille en in 2004 voor AS Monaco.

Bovendien is de Europese Super Cup-winst van PSG in 1996 - de club won eerder dat jaar de Europa Cup II - de laatste Europese hoofdprijs voor een Franse club.

Sindsdien ging het niet alleen mis in de finale van de Champions League, maar ook in de eindstrijd van de UEFA Cup/Europa League en de Europa Cup voor bekerwinnaars. Het overkwam Girondins Bordeaux (1996), PSG zelf (1997) en Marseille (1999, 2004 en 2018).

Seizoen met vijf prijzen voor PSG?

Als PSG erin slaagt om voor het eerst de Champions League te winnen, dan heeft de steenrijke club van de Qatarese voorzitter Nasser Al Khelaifi nóg een mooie primeur te pakken.

Nog nooit slaagde een Europese club er namelijk in om vijf hoofdprijzen in één seizoen te veroveren. PSG legde eerder dit seizoen al beslag op de landstitel, de Coupe de France, de Coupe de la Ligue én de Franse supercup.

Met Bayern treft PSG een zeer ervaren Champions League-finalist. 'Der Rekordmeister' staat voor de elfde keer in de eindstrijd van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Alleen Real Madrid (zestien keer) en AC Milan (elf keer) speelden tot dusver meer finales.

De laatste keer dat Bayern de Champions League won, was in 2013, toen Arjen Robben in de finale het winnende doelpunt maakte tegen Borussia Dortmund. De 'Cup met de Grote Oren' werd ook in 1974, 1975, 1976 en 2001 veroverd.

De Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München begint zondag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato, die zijn eerste Europese finale fluit.