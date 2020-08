Ajax is alleen nog afhankelijk van Benfica met het oog op een plek in pot 2 bij de loting voor de groepsfase van de Champions League. Als de Portugezen de play-offs om een plaats in het hoofdtoernooi overleven, dan komen zij in pot 2 terecht en gaan de Amsterdammers naar pot 3.

Bij uitschakeling van Benfica in de play-offs, die eind september gespeeld worden, krijgt Ajax een plek in pot 2. Het is nog niet bekend wie de tegenstander van de club uit Lissabon wordt.

Internazionale had Ajax ook uit pot 2 kunnen stoten, maar dan moest de Italiaanse club de Europa League winnen. De Milanezen verloren de finale in Keulen vrijdag met 3-2 van Sevilla, waardoor een plek in pot 3 rest. Alleen Benfica kan Ajax nu nog weerhouden van een plek in pot 2.

Als Ajax in pot 2 komt, ontloopt het Europese grootmachten als FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund en Chelsea.

Potindeling loting groepsfase CL Pot 1: Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain, Zenit, FC Porto

Pot 2: FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea

Pot 2 of 3: Ajax

Pot 3: RB Leipzig, Internazionale, Lazio

Pot 3 of 4: Atalanta, Olympique Marseille, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach

Pot 4: Istanbul Basaksehir, Stade Rennes

Ajax zat vorig jaar in pot 2

Vorig jaar zat Ajax in pot 2 bij de loting en dat resulteerde in Chelsea, Lille OSC en Valencia als tegenstanders. In het seizoen 2018/2019, toen de ploeg van trainer Erik ten Hag stuntte met een halvefinaleplaats, kreeg de club een plek in pot 3, met een poule met Bayern München, Benfica en AEK tot gevolg.

AZ, dat werd aangewezen als nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen, moet zich via de voorrondes zien te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De Alkmaarders spelen op woensdag in de tweede voorronde thuis tegen Viktoria Plzen en moeten daarna nog twee rondes overleven voor een ticket voor het hoofdtoernooi.

De start van de groepsfase van de Champions League is dit seizoen veel later door de coronastop. De eerste groepswedstrijden zijn op 20 oktober. In totaal zijn nu 26 van de deelnemende 32 clubs bekend.