Bij de overname van Paris Saint-Germain in 2011 beloofden de Qatarese eigenaars dat de club binnen vijf seizoenen zou meedoen om de Champions League-winst. Het duurde wat langer, maar zondagavond staat PSG tegen Bayern München dan eindelijk in de finale. "Europees succes was het ultieme doel van de investeerders."

64,5 miljoen euro voor Edinson Cavani (2013), 180 miljoen euro voor Kylian Mbappé (2017) en 222 miljoen euro voor Neymar (2017). Sinds de overname door Qatar Sports Investments, dat sterk gelieerd is aan de Qatarese overheid, gaf Paris Saint-Germain meer dan 1 miljard euro uit aan nieuwe spelers.

"De investeerders hebben er vanaf de start van het project alles aan gedaan om hun ambities waar te maken", zegt journalist Jonathan Johnson, volger van het Franse voetbal en woonachtig in Parijs. "Toen Europees succes uitbleef, zwol de kritiek snel aan. Het winnen van de Champions League zou dan ook een enorme opluchting zijn."

Het was voor eigenaar Nasser Al Khelaifi negen jaar lang een grote frustratie: het lukte Paris Saint-Germain maar niet om indruk te maken in de Champions League. Telkens kwamen 'Les Parisiens' niet verder dan de kwartfinale, waarbij het absolute dieptepunt de uitschakeling door Barcelona in 2017 was. Na een 4-0-overwinning in eigen huis verloor de ploeg van Unai Emery met 6-1 in Camp Nou.

'Investeerders willen positieve aandacht voor Qatar'

Dit seizoen lukte het PSG wél om door te stoten in het miljoenenbal. Na overwinningen op onder meer Atalanta (2-1) en RB Leipzig (3-0) wacht zondagavond Bayern München in de finale.

"Met de CL-winst zouden de investeerders bereiken wat ze in 2011 wilden: maximale aandacht op het Europese hoofdpodium en positieve aandacht voor Qatar", zegt James Montague, auteur van het boek The Billionaires Club over clubeigenaars in het Europese topvoetbal. "Het is een wonder dat het plan heeft gewerkt."

Hoewel het hoofddoel van de investeerders het winnen van prijzen is, dient PSG volgens Montague ook een andere zaak. "Sportjournalisten berichten vooral over wat er op het veld gebeurt, en niet over mensenrechtenzaken of andere problemen in het land van de eigenaars. De voetbalclub is als een wasmachine, waarin het sportieve succes alles wat met Qatar te maken heeft flink oppoetst."

'Straks is PSG de beste club ter wereld'

En sportief succes is er sinds de Qatarese overname in overvloed. Vanaf 2011 werd PSG liefst zeven keer landskampioen en pakte het achttien andere prijzen. Ineens stond Paris Saint-Germain, dat vóór de Qatarese overname voor het laatst kampioen was geworden in 1994, weer bekend als topclub.

"Wint PSG de Champions League, dan is het volgende doel om een heel seizoen ongeslagen te blijven. En dan? Dan zullen de investeerders altijd meer willen en nieuwe doelen stellen", zegt Johnson.

Montague denkt dat die doelen geen grenzen kennen. "Waar iedereen een klap heeft gekregen door de coronacrisis, zijn de eigenaars van PSG niet hard geraakt. De investeringen zullen alleen maar worden doorgezet. Daardoor is het straks misschien de beste club ter wereld. En dat alles voor Qatar."

De Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München begint zondag om 21.00 uur in het Estádio da Luz in Lissabon. Het duel staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato.