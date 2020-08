De Italiaan Daniele Orsato is zondag de scheidsrechter bij de Champions League-finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain, zo maakt de UEFA donderdag bekend. Voor de 44-jarige arbiter wordt het zijn eerste grote finale in zijn carrière.

Orsato floot dit seizoen vijf wedstrijden in het hoofdtoernooi van de Champions League. Zijn laatste duel op dat niveau was eind februari de heenwedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City (1-2) in de achtste finales.

Ook was Orsato in oktober de scheidsrechter bij de uitwedstrijd van Ajax tegen Valencia (0-3) in de groepsfase van de Champions League. Anderhalve week geleden had hij de leiding over de kwartfinale tussen Wolverhampton Wanderers en Sevilla (0-1) in de Europa League.

Orsato wordt in de eindstrijd van de Champions League bijgestaan door assistenten Lorenzo Manganelli en Alessandro Giallatini. De Roemeen Ovidiu Hategan is vierde official en de Italiaan Massimiliano Irrati fungeert als videoscheidsrechter.

Eerder deze week kreeg Danny Makkelie van de UEFA te horen dat hij vrijdag de finale van de Europa League tussen Sevilla en Internazionale mag fluiten. Het wordt voor de 37-jarige Nederlander zijn eerste Europese eindstrijd.

De finale van de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain begint zondag om 21.00 uur in het Estádio da Luz in Lissabon. Bayern kan zich na overwinningen in 1974, 1975, 1976, 2001 en 2013 voor de zesde keer kronen tot de beste club van Europa. PSG won de 'Cup met de Grote Oren' nog nooit.