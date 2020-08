Kenny Tete heeft genoten van het Champions League-avontuur met Olympique Lyon. De rechtsback vindt het jammer dat het bereiken van de finale woensdag werd misgelopen, maar spreekt ook van een mooie ervaring.

In de halve eindstrijd tegen Bayern, die eindigde in een 3-0-verlies, kreeg Lyon vooral in het begin kansen. Onder anderen Tete's landgenoot Memphis Depay faalde echter in de afronding.

"In het begin van de wedstrijd hadden we het verschil kunnen maken. Helaas waren we niet zo effectief en was Bayern dat later wel", zegt Tete, die tijdens de tweede helft inviel, op de site van Lyon.

"Toch kunnen we niet trotser zijn. We hebben veel geleerd van dit toernooi, van het spelen van deze grote wedstrijden. We zijn echt naar elkaar toegegroeid tijdens dit avontuur."

Volgens de 24-jarige Tete, die Ajax in 2017 voor Lyon verruilde, heeft zijn ploeg op meerdere vlakken profijt gehad. "We hebben individueel ervaring opgedaan, maar zijn ook als ploeg gegroeid. We moeten door, maar we kunnen deze ervaring met ons meedragen."

380 Samenvatting Olympique Lyon-Bayern München (0-3)

Garcia: 'Snel terug naar het normale leven'

Voor Lyon moet de knop snel om, want volgende week vrijdag is Dijon al de tegenstander in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Trainer Rudi Garcia hoopt dat zijn ploeg kan schakelen.

"We moeten snel terug naar het normale leven. We zullen geen Europees voetbal spelen, dus ons doel is om ons weer voor de Champions League te plaatsen", aldus de coach.

"Op dit moment wil ik echt niet over de Champions League-finale tussen Bayern en Paris Saint-Germain praten. Misschien dat ik zondag de moed kan vinden om ernaar te kijken, maar voorlopig niet."