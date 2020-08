Trainer Julian Nagelsmann berustte dinsdagavond al snel in de uitschakeling van RB Leipzig in de halve finales van de Champions League. 'Die Roten Bullen' hadden geen schijn van kans tegen Paris Saint-Germain en verloren met 0-3 in Lissabon.

"We waren niet in staat om deze wedstrijd te spelen zoals we wilden. PSG was gewoon beter", erkende de 33-jarige Nagelsmann op zijn persconferentie. "Zelfs als we veel dingen beter hadden gedaan, was het waarschijnlijk nog niet genoeg geweest."

PSG domineerde de wedstrijd en stond bij rust al op een 0-2-voorsprong in Estádio da Luz door goals van Marquinhos en Ángel Di María, die tevens de aangever was bij de 1-0 en ook de 3-0 van Juan Bernat in de 56e minuut.

"De eerste helft begonnen we nog wel goed, maar het ging al minder na de eerste goal en toen gaven we ook nog een tweede treffer weg door een eigen fout", doelde Nagelsmann op keeper Péter Gulácsi, die de 0-2 inleidde door de bal zo in de voeten van PSG-middenvelder Leandro Paredes te spelen.

"Maar ik ben trots op mijn spelers, want ze hadden het hart in de wedstrijd op de juiste plek, ondanks de nederlaag. We moeten accepteren dat we terecht hebben verloren en dat PSG simpelweg overweldigend was."

'We zullen ons terugknokken in de Champions League'

Zo kwam het historische Champions League-avontuur van Leipzig vrij abrupt ten einde. De in 2009 opgerichte Bundesliga-club reikte dit seizoen voor het eerst verder dan de groepsfase van het miljoenenbal en rekende in de knock-outfase nog knap af met Tottenham Hotspur en Atlético Madrid.

"Ontwikkeling is een proces waarin je obstakels moet overwinnen. Dit was een leerzaam seizoen voor een jong team. We zullen hard werken om weer terug te komen in deze fase van de Champions League en nieuwe ervaringen op te doen", aldus Nagelsmann.

Ook bij doelman Gulácsi is het niet de teleurstelling maar de trots die overheerst na de fraaie Europese campagne van Leipzig. "Natuurlijk wilden we allemaal heel graag naar de finale en is er teleurstelling, maar ik denk dat we het over een paar dagen anders kunnen zien. Tegen PSG viel gewoon niks te winnen."

Leipzig eindigde de Bundesliga op de derde plek en mag komend seizoen hoe dan ook meedoen aan de groepsfase van de Champions League. PSG richt zich eerst op de finale van zondag, waarin Bayern München of Olympique Lyon de tegenstander is. Zij spelen woensdagavond tegen elkaar.