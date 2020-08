Ángel Di María kan maar moeilijk geloven dat hij met Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League staat. De Argentijn loodste zijn ploeg dinsdag langs RB Leipzig in de halve eindstrijd.

Mede dankzij een doelpunt en twee assists van de 32-jarige Di María won PSG met 3-0. De Franse topclub staat voor het eerst in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

"We speelden echt geweldig vandaag. Als we dit niveau vasthouden, dan kunnen we het afmaken in de finale", zei een uitgelaten Di María na de overwinning op Leipzig in Lissabon.

"Dankzij ons leek het of Leipzig een zwakke ploeg was. We hebben laten zien dat we op het niveau van clubs uit de andere topcompetities zitten. Met de finale in gedachten zal het vannacht al moeilijk zijn om in slaap te komen."

Sinds PSG in 2011 werd overgenomen door de Qatarees Nasser Al-Khelaifi werden er honderden miljoenen in de club geïnvesteerd en is het winnen van de Champions League het grote doel.

De tegenstander komt woensdag uit de andere halve finale, die gaat tussen Olympique Lyon en Bayern München. Lyon schakelde in de kwartfinales verrassend Manchester City uit en Bayern imponeerde door FC Barcelona met liefst 8-2 te verslaan.