Julian Nagelsmann heeft zijn spelers nog maar eens op scherp gezet voor het duel met Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League. De 33-jarige coach benadrukt dat de Duitsers boven zichzelf uit moeten stijgen.

"Alleen een goed optreden is niet genoeg tegen PSG", zei Nagelsmann maandagavond op zijn persconferentie in Lissabon. "We moeten 110 procent geven. Natuurlijk zijn we al blij dat we in de halve finales staan, maar we willen niet dat het avontuur hier eindigt."

Leipzig is al bezig aan een historische campagne in Europa, want de in 2009 opgerichte Bundesliga-club bereikte nooit eerder de knock-outfase van de Champions League. In de achtste finales rekende Leipzig al af met Tottenham Hotspur en in de kwartfinales dolf Atlético Madrid het onderspit.

Met PSG treft Leipzig niet alleen een van de favorieten voor de eindzege, maar Nagelsmann staat ook tegenover zijn voormalige trainer Thomas Tuchel. De Duitser was in het seizoen 2007/2008 coach van het tweede elftal van Augsburg en had daar Nagelsmann onder zijn hoede, die destijds werd geplaagd door blessureleed.

"Ik kreeg onder Thomas de kans om tegenstanders te analyseren. Dat was ook een van mijn eerste stappen naar het hoofdtrainerschap. Ik had me overigens nooit kunnen voorstellen dat ik ooit in een halve finale van de Champions League tegenover Thomas zou staan", aldus Nagelsmann.

De halve finale tussen Leipzig en Paris Saint-Germain begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. De winnaar neemt het zondagavond in de finale op tegen Bayern München of Olympique Lyon, die woensdagavond tegenover elkaar staan.