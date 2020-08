Trainer Thomas Tuchel hoopt dat Kylian Mbappé dinsdagavond de hele wedstrijd mee kan doen tegen RB Leipzig in de halve finales van de Champions League. De spits van Paris Saint-Germain is net terug van een enkelblessure.

Mbappé, die de finale van de Coupe de la Ligue op 31 juli moest missen, kwam woensdag in de kwartfinale tegen Atalanta pas een kwartier na rust het veld in. Met de spits in het veld boog PSG in de slotfase een 1-0-achterstand om in een 1-2-zege.

"Kylian heeft na de wedstrijd tegen Atalanta geen last meer gekregen van zijn voet", vertelde Tuchel maandag op zijn persconferentie voor het treffen met Leipzig van dinsdag in Lissabon.

"We hebben na die wedstrijd zes dagen rust gehad, dus dat heeft ook geholpen in zijn herstel. Kylian kan zeker aan de aftrap staan en we beslissen na de training of hij tegen Leipzig ook de hele wedstrijd kan spelen."

485 Samenvatting Atalanta-Paris Saint-Germain (1-2)

'Combinatie Neymar/Mbappé is exceptioneel'

Mbappé scoorde dit seizoen al dertig keer in 35 officiële wedstrijden en is daarmee een van de belangrijkste spelers van PSG. Tuchel vindt vooral de samenwerking van de Fransman met Neymar bewonderenswaardig.

"Neymar is een echte leider in het veld en is met zijn gretigheid heel belangrijk voor ons. Met Mbappé staan we er nog sterker voor, want zij vormen samen een exceptionele combinatie van techniek en snelheid", aldus de Duitse coach.

De halve finale tussen Paris Saint-Germain en Leipzig, dat Atlético Madrid uitschakelde, begint dinsdag om 21.00 uur in Lissabon en staat onder leiding van Björn Kuipers. De winnaar wacht in de eindstrijd een duel met Bayern München of Olympique Lyon.