Paris Saint-Germain moet het dinsdag in de halve finale van de Champions League zonder Keylor Navas stellen. De doelman heeft te veel last van een hamstringblessure om in actie te kunnen komen, zo bevestigt de Franse club zondag.

De 33-jarige Navas liep de kwetsuur afgelopen woensdag op in de met 2-1 gewonnen kwartfinale tegen Atalanta. De Costa Ricaan viel tien minuten voor tijd uit en werd vervangen door Sergio Rico.

In de kwartfinale tegen Atalanta had Navas met een aantal belangrijke reddingen een groot aandeel in de overwinning van zijn ploeg. Op het moment dat Marquinhos en Eric Maxim Choupo-Moting de achterstand van PSG omdraaiden in een voorsprong, stond Rico al onder de lat.

Mocht de Franse ploeg bij de laatste vier afrekenen met Leipzig, dan kan Navas in de finale van de Champions League mogelijk zijn rentree maken. Hij wordt komende donderdag weer op het trainingsveld verwacht. De eindstrijd staat volgende week zondag op het programma.

Naast Navas kan Paris Saint-Germain tegen Leipzig hoogstwaarschijnlijk ook niet beschikken over Idrissa Gueye. De Senegalese middenvelder kampt met een spierblessure.

De halve finale tussen PSG en Leipzig begint dinsdag om 21.00 uur in het Estádio da Luz in Lissabon en wordt geleid door scheidsrechter Björn Kuipers. Beide clubs haalden nog nooit de eindstrijd, waarin Olympique Lyon of Bayern München de tegenstander is.