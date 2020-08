Olympique Lyon heeft zich zaterdag verrassend geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Franse club van aanvoerder Memphis Depay was in Lissabon met 3-1 te sterk voor Manchester City.

In het Estádio José Alvalade kwam Lyon in de eerste helft op voorsprong via Maxwel Cornet. Kevin De Bruyne tekende na de pauze voor de gelijkmaker. City leek door te drukken, maar invaller Moussa Dembélé schoot Lyon met twee treffers alsnog naar de halve eindstrijd.

Door de zege van Lyon zijn alle halvefinalisten van het miljoenenbal bekend. Dinsdag neemt Paris Saint-Germain het op tegen RB Leipzig en een dag later strijden Lyon en Bayern München om een ticket voor de Champions League-finale op 23 augustus.

Het is voor Lyon de eerste halvefinaleplaats in de CL sinds het seizoen 2009/2010. Destijds versperde Bayern de weg naar de eindstrijd. De Fransen wonnen het prestigieuze toernooi nog nooit.

De overwinning van Lyon is geen goed nieuws voor Ajax. De Amsterdammers plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League als Lyon het toernooi dit seizoen niet wint, maar de mogelijkheid dat de Fransen het toernooi winnen is er dus nog altijd.

Maxwel Cornet zette Lyon op voorsprong. (Foto: Getty Images)

Basisplaats Memphis, Tete op de bank

Manchester City kreeg de eerste mogelijkheid van het duel, maar een pass van Raheem Sterling kwam net niet terecht bij Gabriel Jesus. Lyon, met Memphis in de basis en Kenny Tete op de bank, nam het initiatief over en kreeg de voorsprong bijna cadeau door een risicovolle pass terug met de borst van Kyle Walker. Doelman Ederson was echter attent.

Lyon werd vervolgens gevaarlijk met een schot van Fernando Marçal en een mislukte pass van Houssem Aouar in het strafschopgebied, maar de openingstreffer kwam in de 24e minuut alsnog: City-verdediger Eric García wist na een lange pass Karl Toko Ekambi nog van de bal te zetten, maar Cornet reageerde attent en schoot van achttien meter fraai om Ederson heen.

De achterstand leek een wake-upcall voor City. De Engelsen beten meer van zich af en waren vaker te vinden voor het doel van Lyon. Dat leverde, op twee vrije trappen van De Bruyne na, niet direct gevaar op. Rodri kreeg vlak voor rust nog wel een grote kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet miste kracht en werd gepakt door doelman Anthony Lopes.

Raheem Sterling kreeg een enorme kans op de 2-2. (Foto: Getty Images)

Lyon slaat hard toe in omschakeling

In de tweede helft was het een tijdje wachten op echte kansen. De Bruyne liet zich na een uur spelen weer zien met een vrije trap, maar Lopes tikte de inzet van de Belg naast het doel.

Lyon speelde met vijf verdedigers en had de zaakjes goed op orde, maar moest twintig minuten voor tijd toch de gelijkmaker slikken. Sterling werd gevonden in de diepte en kapte fraai Jason Denayer uit. Hij behield het overzicht en legde terug op De Bruyne, die de bal met binnenkant voet strak in de verre hoek schoot.

City wilde doordrukken en kwam drie minuten later via Jesus bijna op voorsprong, maar uit het niets was het raak aan de overkant. Na een snelle omschakeling schoot Dembélé, die net was ingevallen voor Memphis, de bal onder Ederson door. Ekambi leek bij die aanval hinderlijk buitenspel te staan, maar het doelpunt werd niet afgekeurd door de Nederlandse arbitrage onder leiding van Danny Makkelie.

Tete was ondertussen ook ingevallen bij Lyon, dat werd teruggedrongen door City in de slotfase. Sterling had in de 86e minuut de 2-2 op zijn voet, maar de Engelsman schoot na een lage voorzet voor een leeg doel hoog over. Lyon sloeg een minuut later opnieuw toe na een omschakeling. Een schot van Auoar werd slap gekeerd door Ederson, waarna Dembélé de rebound tegen de touwen schoot: 3-1.