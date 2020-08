De spelers van Bayern München kunnen amper geloven dat ze FC Barcelona vrijdag met 8-2 hebben verslagen in de kwartfinales van de Champions League. Ze zijn dolblij met hun huidige vorm, maar waken ook voor overmoed.

"Het is moeilijk om dit zo snel na de wedstrijd onder woorden te brengen. Ik denk dat het wel een paar dagen zal duren voor we dit beseffen", zei middenvelder Leon Goretzka na de wedstrijd in Lissabon.

"We hebben zóveel vertrouwen, al zeiden we net tegen elkaar in de kleedkamer dat dit uiteindelijk slechts de eerste van drie stappen is."

Ploeggenoot Joshua Kimmich, die de 5-2 maakte, sprak woorden van gelijke strekking. "Dit is ongekend. Het is heel moeilijk om te bevatten dat we Barcelona met 8-2 verslagen hebben. We waren er vanaf de eerste minuut op de aanval gefocust. Een ongelooflijk resultaat, maar we zijn nog niet klaar."

Müller: 'Nu extra moeilijk om weer te focussen'

Ook Thomas Müller, maker van de 1-0 en de 4-1 en uitgeroepen tot man of de match, kon amper bevatten wat er gebeurd was. "In deze ongelooflijke vorm maakt het niet uit tegen wie we spelen. Als we onder druk komen, is dat geen probleem. Dan veroveren we de bal en hebben we enorm veel talent voorin", zei hij.

"We zijn heel gelukkig, maar nadat we alle felicitaties in ontvangst hebben genomen, moeten we ons weer focussen op wat komen gaat. Ik ken dit soort situaties. Na zulke overwinningen is het extra moeilijk om weer te focussen."

Bayern is samen met Paris Saint-Germain en RB Leipzig zeker van de kwartfinales en jaagt op de zesde Champions League/Europa Cup I-winst uit de clubhistorie. De laatste keer was in 2013, toen Arjen Robben tegen Borussia Dortmund de winnende treffer maakte.