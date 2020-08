Gerard Piqué heeft vrijdag stevige conclusies getrokken na de nederlaag van liefst 8-2 tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. De verdediger vindt het de hoogste tijd voor verandering bij FC Barcelona.

"Dit is jammer, ik kan niet anders zeggen. En het is niet de eerste of tweede keer. De club heeft op alle vlakken veranderingen nodig", aldus de 33-jarige Piqué, die sinds 2008 voor Barcelona speelt.

"We hebben het dieptepunt bereikt. Als ik plaats moet maken voor vers bloed, ga ik weg. In Europa doen we niet meer mee en in de competitie hebben we het ook niet meer. Er zijn geen excuses meer."

Piqué won met Barcelona de Champions League in 2009, 2011 en 2015. In de laatste dertien seizoenen kwam de Spaanse topclub steeds minstens tot de kwartfinales van het belangrijkste Europese clubtoernooi, al waren die kwartfinales in vier van de laatste vijf jaar het eindstation.

"Als club zijn we gewoon al jaren niet op de goede weg", aldus Piqué. "Na jaren van succes zijn we geen kampioen geworden en hebben we Europees niets gewonnen. Dit is onaanvaardbaar en voelt verschrikkelijk."

Sétien kan nog weinig zeggen over toekomst

Barcelona-trainer Quique Sétien, die na de ontluisterende nederlaag zwaar onder druk zal komen te staan, heeft begrip voor de woorden van Piqué. "Als hij zoiets zegt, zal er een kern van waarheid in zitten", zei hij.

"We zullen beslissingen moeten nemen met het oog op de toekomst. Het is een heel pijnlijke nederlaag, we zijn overlopen door Bayern. Mijn eigen toekomst? Daar moeten we na zo'n vernedering over gaan nadenken."

Bayern is na Paris Saint-Germain en RB Leipzig de derde club die de halve finales bereikt. De laatste halvefinalist komt zaterdag uit de wedstrijd Manchester City-Olympique Lyon, die om 21.00 uur begint in Estádio José Alvalade.