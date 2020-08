De monsterzege van Bayern München op FC Barcelona (8-2) van vrijdag in de kwartfinales van de Champions League heeft een bijzondere statistiek opgeleverd. Voor het eerst sinds 2005 zien we Lionel Messi of Cristiano Ronaldo niet terug bij de laatste vier.

In de afgelopen veertien seizoenen was in ieder geval een van de twee wereldsterren er altijd bij in de halve finales. Voor Messi gold dat negen keer (met Barcelona) en Ronaldo was namens Manchester United, Real Madrid en Juventus elf keer van de partij.

Voor Ronaldo en Juventus viel een week geleden al het doek in de kwartfinales. Er werd toen weliswaar met 2-1 gewonnen van Olympique Lyon, maar dat was niet genoeg na een 1-0-nederlaag in Frankrijk.

De nederlaag van Barcelona, de Champions League-winnaar van 1992, 2006, 2009, 2011 en 2015, betekent bovendien dat er voor het eerst in dertien jaar geen Spaanse club is vertegenwoordigd in de halve finales.

60 Perisic schiet Bayern weer op voorsprong tegen Barcelona

Barcelona evenaart dieptepunt uit 1946

Ook het feit dat Barcelona acht goals tegen kreeg tegen Bayern is uiteraard een bijzonderheid. De vorige keer dat de Catalaanse club acht goals incasseerde was in 1946 toen in de Copa del Rey met 8-0 verloren werd van Sevilla.

In de Champions League kwam het bovendien niet eerder voor dat Barcelona vier goals tegen kreeg in een helft en tegen Bayern gebeurde dat in beide helften.

Primeur is ook dat een land met drie trainers vertegenwoordigd is in de halve finales van de Champions League (sinds 1992) en diens voorganger Europa Cup I (1955-1992). Het gaat om de Duitsers Hansi Flick (Bayern München), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) en Julian Nagelsmann (RB Leipzig).

Zaterdag om 21.00 uur strijden Manchester City en Lyon om het laatste ticket voor de halve finales.