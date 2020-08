Bayern München heeft vrijdagavond op indrukwekkende wijze de halve finales van de Champions League bereikt. De Duitse ploeg was in Lissabon met liefst 8-2 te sterk voor FC Barcelona.

Bayern, dat al maanden grote indruk maakt, bevestigde tegen Barcelona dat het de topfavoriet is voor de eindzege. Halverwege was het al 4-1 door twee goals van Thomas Müller en treffers van Ivan Perisic en Serge Gnabry namens de Bundesliga-kampioen. De 1-1 was een eigen doelpunt van David Alaba.

Na rust ging het ontketende Bayern door tegen de zwakke Spanjaarden, met Frenkie de Jong in de basis. Luis Suárez maakte nog wel de 4-2, maar daarna liep Bayern verder uit. Door goals van Joshua Kimmich, Robert Lewandowski en twee keer invaller Philippe Coutinho eindigde de galavoorstelling in 8-2. Het werd zo een inkzwarte avond voor Barcelona dat nooit met meer dan vier goals verschil verloor in de Champions League.

Tegenstander van Bayern in de halve finales wordt Manchester City of Olympique Lyon, die zaterdagavond tegenover elkaar staan in Lissabon. De halve eindstrijd wordt woensdag gespeeld en de andere halve finale - RB Leipzig tegen Paris Saint-Germain - is dinsdag. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2004/2005 dat Lionel Messi én Cristiano Ronaldo ontbreken bij de laatste vier van het miljoenenbal.

60 Bayern-verdediger Alaba maakt bijzonder eigen doelpunt tegen Barcelona

Voorzet Messi raakt de paal

Bayern München tegen Barcelona was het mooiste affiche van de kwartfinales en de Duitse en Spaanse grootmacht maakten er in een leeg Estádio da Luz ook een prachtige beginfase van. In de vierde minuut eindigde een fraaie aanval van Bayern bij Müller, die de bal in de verre hoek schoot (1-0), maar drie minuten later was het weer gelijk. Een lage voorzet van Jordi Alba werd op spectaculaire in eigen doel gewerkt door Alaba. Hij gleed de bal over doelman Manuel Neuer heen.

In die fase waren er kansen over en weer. Suárez stuitte op Neuer en een voorzet van Lionel Messi vloog tegen de paal. Aan de andere kant schoot Bayern-spits Robert Lewandowski over.

In de loop van de eerste helft trok Bayern het spel naar zich toe en dat leidde ook tot de 1-2. Perisic snelde langs Nélson Semedo en schoot diagonaal hard en laag binnen. Daarna was de ijzersterke 'Rekordmeister' los. Leon Goretzka stuurde Gnarby met een bijna achteloze pass de diepte in en die maakte er na 27 minuten 1-3 van. Door geklungel van Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen werd het via Lewandowski bijna 4-1, maar na een half uur was de vierde Bayern-treffer alsnog een feit. Müller tikte een voorzet van Kimmich binnen.

60 Perisic schiet Bayern weer op voorsprong tegen Barcelona

Doelpunt Lewandowski afgekeurd

Het was voor het eerst in de Champions League-historie dat Barcelona voor rust vier goals tegen kreeg en het pijnlijke was dat Bayern na rust geen gas terugnam. Opmerkelijk was dat misschien wel de beste speler van Bayern dit seizoen, spits Lewandowski, nog niet had gescoord. Daar leek al vroeg in de tweede helft verandering in te komen, maar de treffer van de Pool werd afgekeurd wegens buitenspel.

Even had het er de schijn van dat de spanning terug was, toen Suárez een verdediger uitkapte en de 4-2 maakte, maar het bleek een korte opleving van Barcelona. Via Kimmich werd het na 63 minuten namelijk 5-2. Die goal was vooral te danken aan Alphonso Davies, die de ongelukkige Semedo voorbij dribbelde en Kimmich op maat bediende 5-2.

Barcelona stortte daarna helemaal in, terwijl Bayern kans op kans creëerde. De laatste tien minuten waren met nog drie Duitse goals een van de pijnlijkste uit de clubgeschiedenis van de 'Blaugranas'. Lewandowski maakte acht minuten voor tijd eindelijk zijn goal, een kopbal op aangeven van invaller Coutinho (6-2). Daarna was Coutinho nog twee keer het eindstation van een fraaie combinatie en beide keren was het raak (7-2 in de 85e minuut en 8-2 in de 89e minuut), waardoor het nog veel erger werd voor Barcelona.