Diego Simeone had donderdagavond weinig moeite om zich neer te leggen bij de uitschakeling van Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League. De Madrilenen verloren in Lissabon van RB Leipzig (2-1).

"Ik heb hier geen verklaring voor. We wilden natuurlijk meer dan dit en zijn dan ook zwaar teleurgesteld, maar ik weet dat we alles hebben gegeven. Leipzig was in alle opzichten beter dan wij", zei Simeone op zijn persconferentie.

De Duitsers lieten zich in aanvallend opzicht vooral in de tweede helft zien en kwamen vijf minuten na rust ook op voorsprong in Estádio José Alvalade. Atlético maakte twintig minuten voor tijd gelijk, maar Tyler Adams schoot Leipzig in de slotfase alsnog naar de halve finales.

Volgens Simeone is de nederlaag deels te wijten aan de vermoeidheid binnen zijn ploeg. "We hebben zestig dagen niks kunnen doen en daarna moesten we opeens elf wedstrijden spelen waarin een Champions League-ticket op het spel stond. We hebben na een zwaar seizoen alles gegeven tegen Leipzig, maar het is niet gelukt."

"Ik heb daar verder geen excuses voor", vervolgde de Argentijn. "Leipzig oogde fris en speelde met enthousiasme, maar daar waren wij niet toe in staat. Deze uitschakeling geeft een bittere nasmaak, maar we moeten het hoofd nu niet laten hangen."

RB Leipzig is juist bezig aan een historisch Champions League-seizoen: de in 2009 opgerichte Bundesliga-club kwam voor dit seizoen nooit verder dan de groepsfase van het miljoenenbal. Voor een plek in de eindstrijd wacht Leipzig op 18 augustus een krachtmeting met Paris Saint-Germain.