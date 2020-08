RB Leipzig-coach Julian Nagelsmann vindt dat zijn ploeg verdiend de halve finales van de Champions League heeft bereikt. De Duitsers waren donderdagavond bij de laatste acht dankzij een late treffer met 2-1 te sterk voor Atlético Madrid.

"Ik vind het welverdiend. We waren de betere ploeg", concludeerde de pas 33-jarige Nagelsmann na afloop van de wedstrijd in Lissabon. "Onder deze omstandigheden en tegen deze tegenstander viel het niet mee. Ik ben heel erg trots op de jongens."

Leipzig kwam vijf minuten na rust op voorsprong dankzij een doelpunt van Dani Olmo. Twintig minuten voor tijd bracht João Félix de stand uit een strafschop in evenwicht. Er leek een verlenging aan te pas te moeten komen, maar twee minuten voor tijd bezorgde invaller Tyler Adams zijn ploeg toch nog de winst.

Adams kwam in de 72e minuut in het veld en kon niet wachten om van waarde te zijn voor zijn ploeg. "Na mijn wissel wilde ik het spel beïnvloeden. Ik ben er trots op dat het zo goed is gegaan, ook al ben ik niet een typische doelpuntenmaker", aldus de middenvelder.

Vreugde bij Leipzig na de 2-1. (Foto: Pro Shots)

'We zijn echt dolblij'

Leipzig, dat pas in 2009 werd opgericht, staat voor het eerst in de halve eindstrijd van de Champions League. Daarin neemt de ploeg van Nagelsmann het dinsdag in Lissabon op tegen Paris Saint-Germain, dat woensdag dankzij twee late goals met 2-1 won van Atalanta.

"We zijn echt dolblij", jubelde Adams. "We weten dat PSG een geweldige ploeg heeft en wat ze gisteren hebben gedaan tegen Atalanta. Ze hebben erg goede spelers. Maar we hebben vertrouwen in onszelf, dat was vandaag wel duidelijk."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de vreugde bij de Leipzig-spelers te bekijken.