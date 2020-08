De UEFA heeft donderdag voor het eerst een reglementaire 3-0-zege toegewezen vanwege de coronamaatregelen. De Europese voetbalbond deed dat bij de kwalificatiewedstrijd tussen Linfield FC en FC Drita voor de eerste voorronde van de Champions League.

Linfield en Drita zouden het dinsdag tegen elkaar opnemen in Nyon, maar de UEFA verbood de confrontatie op het laatste moment omdat er twee spelers van Drita positief hadden getest op het coronavirus.

De voltallige selectie van Drita moest vervolgens op last van de Zwitserse autoriteiten tien dagen in quarantaine. Het lukte de Kosovaren vervolgens niet om spoedig een elftal op de been te brengen om het duel ergens in deze week alsnog af te werken.

De UEFA bepaalde daardoor dat Linfield een walk-over krijgt, zo is opgenomen in de vernieuwde reglementen als gevolg van de coronacrisis. De Noord-Ieren treffen dinsdag in de eerste voorronde Legia Warschau.

Linfield en Drita hadden zich geplaatst voor de finale van een minitoernooi met de kampioenen van vier kleine voetballanden. De wedstrijden werden gespeeld op het complex van de UEFA in Nyon zodat er niet meerdere keren gereisd hoefde te worden.

AZ komt op 26 augustus in actie in de tweede voorronde. De Alkmaarders nemen het dan in het eigen AFAS Stadion op tegen Viktoria Plzen. De UEFA laat voorlopig nog geen publiek toe bij duels in de Europese competities.