De UEFA heeft Danny Makkelie aangesteld voor de wedstrijd tussen Manchester City en Olympique Lyon van zaterdag in de kwartfinales van de Champions League.

Makkelie wordt in Lissabon geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Jochem Kamphuis is de videoscheidsrechter in het Estádio José Alvalade en wordt daarbij geholpen door Kevin Blom.

Voor Makkelie wordt het zijn eerste Champions League-wedstrijd in maanden. De 37-jarige Nederlander had vorige week wel al de leiding over het duel tussen Bayer Leverkusen en Rangers FC in de achtste finales van de Europa League.

De Champions League wordt deze week afgemaakt in Lissabon, waar alle ontmoetingen in één wedstrijd worden beslist. Paris Saint-Germain plaatste zich woensdag als eerste club voor de laatste vier door Atalanta te verslaan.

De wedstrijd tussen het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete en Manchester City begint zaterdag om 21.00 uur. Als Lyon de Champions League deze maand niet wint, is Ajax komend seizoen verzekerd van deelname aan de groepsfase van het miljoenenbal.

De andere affiches in de kwartfinales zijn RB Leipzig-Atlético Madrid (donderdag) en FC Barcelona-Bayern München (vrijdag).