Coach Julian Nagelsmann denkt dat RB Leipzig donderdagavond ook zonder Timo Werner van Atlético Madrid moet kunnen winnen in de kwartfinales van de Champions League. De topscorer besloot in juli naar Chelsea te verkassen in plaats van het seizoen bij de Duitsers af te maken.

"Er wordt heel veel over Timo gepraat de laatste tijd, maar hij is hier niet meer. En het is niet zo dat we met een man minder moeten spelen", zei de 33-jarige Nagelsmann woensdagavond op zijn persconferentie in Lissabon, waar het miljoenenbal in toernooivorm wordt afgemaakt.

"Ook op het middenveld en in de rest van de voorhoede hebben we scorend vermogen. We hebben bovendien spelers die weinig hebben gespeeld toen Timo hier nog wel was. Zij stonden in de schaduw, maar kunnen nu hun verantwoordelijkheid nemen."

Toch kan ook Nagelsmann niet ontkennen dat hij de 24-jarige Werner er graag bij had gehad tegen Atlético. Met 34 doelpunten in 45 officiële wedstrijden - waarvan 4 treffers in de Champions League - was de Duits international dit seizoen van onschatbare waarde voor Leipzig.

Timo Werner verruilde RB Leipzig voor Chelsea. (Foto: Getty Images)

Nagelsmann ziet toernooiformat als een voordeel voor Leipzig

Zonder Werner, die voor ruim 50 miljoen euro naar Chelsea verkaste, maakt de nummer drie van het afgelopen Bundesliga-seizoen zich op voor de eerste knock-outwedstrijd in de Champions League in de historie van de club.

Nagelsmann hoopt dat het huidige toernooiformat - alle ontmoetingen in Lissabon worden over één duel beslecht - in het voordeel is van Leipzig. "Atlético heeft veel ervaring met het spelen van een tweeluik in de Champions League, maar nu worden we allemaal in het diepe gegooid. Er kan van alles gebeuren."

De wedstrijd tussen RB Leipzig en Atlético Madrid begint donderdag om 21.00 uur. De winnaar neemt het volgende week dinsdag voor een plek in de Champions League-finale op tegen Paris Saint-Germain.