De teleurstelling was woensdagavond groot bij Marten de Roon na de dramatische uitschakeling van Atalanta in de Champions League. De middenvelder verwacht wel dat het slechte gevoel snel plaats zal maken voor trots.

Atalanta leek in Lissabon te stunten tegen Paris Saint-Germain, dat enkele minuten voor tijd op een 1-0-achterstand stond. Marquinhos maakte in de laatste minuut echter gelijk en in blessuretijd dompelde invaller Eric Maxim Choupo-Moting de Italianen in rouw.

"We zijn nu heel teleurgesteld, maar dat lijkt me normaal", zei een terneergeslagen De Roon in het Estádio da Luz tegen het eigen clubkanaal. "Als je er zó dichtbij bent, doet het alleen maar meer pijn. Hopelijk zal er vanaf morgen meer berusting zijn, want we hebben het dit seizoen geweldig gedaan."

Volgens zestienvoudig international De Roon was de mentale klap van de gelijkmaker te zwaar voor zijn ploeg. "We stonden bijna in die halve finales, maar toen kregen we die tegentreffer. De teleurstelling was op dat moment zo groot dat we die tweede goal te makkelijk incasseerden."

"Het is nu heel moeilijk om mijn gevoel onder woorden te brengen, maar ik ben heel trots op mijn ploeg en heel Bergamo. Onze stad heeft het heel zwaar gehad met het coronavirus, maar niemand gaf op. Dat gaan wij ook niet doen. Volgend seizoen proberen we dit kunstje te herhalen."

485 Samenvatting Atalanta-Paris Saint-Germain (1-2)

Gasperini: 'Hadden treffers liever eerder geïncasseerd'

Ook bij trainer Gian Piero Gasperini was het direct na de wedstrijd de teleurstelling die overheerste. De ervaren Italiaan had zijn ploeg voor de wedstrijd al gewaarschuwd voor Neymar en kreeg tijdens de wedstrijd gelijk.

"Met Neymar en Kylian Mbappé speelden we tegen twee van de beste spelers in de wereld en zij gaven PSG op het juiste moment de benodigde impuls. Het doet nu vooral pijn dat we heel dicht bij een buitengewone prestatie waren. Voor het gevoel hadden we de goals beter eerder kunnen incasseren", aldus Gasperini.

"Dat had in ieder geval minder pijn gedaan. Maar we hebben alles gedaan wat we konden en ik kan mijn spelers alleen maar bedanken na dit uitputtende speelschema. We halen straks echt wel voldoening uit dit geweldige seizoen, waarin we onszelf telkens hebben verbeterd tegen de beste teams van Europa."

Waar het seizoen voor Atalanta ten einde is gekomen, mag PSG zich voor gaan bereiden op de halve finales van de Champions League. De ploeg van trainer Thomas Tuchel speelt voor een plek in de eindstrijd tegen RB Leipzig of Atlético Madrid.

Atalanta liep in de slotminuten een plek in de halve finales mis. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League