Paris Saint-Germain kwam woensdagavond in de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta pas laat op gelijke hoogte en schaarde zich dankzij een treffer in blessuretijd toch nog bij de laatste vier. Neymar dacht echter geen moment aan uitschakeling.

"Het is een geweldige avond", jubelde Neymar na afloop van de met 1-2 gewonnen wedstrijd in Lissabon. "Maar het was ook lastig. Atalanta is een uitstekende ploeg, die het hele seizoen al goed speelt. Het is de verrassing van de Serie A."

Atalanta kwam na een klein half uur op voorsprong dankzij een treffer van Mario Pasalic. De ploeg van Hans Hateboer en Marten de Roon leek op weg naar een stunt, maar vlak voor tijd zorgde Marquinhos voor de gelijkmaker en in blessuretijd bezorgde Eric Maxim Choupo-Moting PSG ook nog de winst.

"Ik heb nooit aan uitschakeling gedacht", liet Neymar weten. "Van het eerste tot het laatste fluitsignaal dacht ik aan een plek in de halve finales. Ik wist dat er nog een doelpunt zou vallen. We hebben nooit opgegeven, zelfs niet toen we het lastig hadden."

Paris Saint-Germain viert de winnende treffer van Choupo-Moting. (Foto: Pro Shots)

'Het is onmogelijk om ons uit te schakelen'

"We wisten dat ze erg agressief zouden spelen en dat ze overal druk zouden zetten", vervolgde de Braziliaan. "Ze speelden erg goed, dus we zijn erg blij met dit resultaat. We gaan nu uitrusten, want het was een mentale uitputtingsslag."

Bij de laatste vier neemt Paris Saint-Germain het volgende week dinsdag op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen RB Leipzig en Atlético Madrid, die donderdag wordt gespeeld. Volgens Neymar is het al duidelijk welke ploeg als winnaar uit de strijd komt in die halve eindstrijd.

"We maken bijzondere dingen mee en hebben een geweldige groep, een familie. In deze gemoedstoestand is het onmogelijk om ons uit te schakelen. Ik wil naar de finale, niemand brengt mij op andere gedachten", besloot de Braziliaan.