Paris Saint-Germain heeft woensdag dankzij twee treffers vlak voor tijd de halve eindstrijd van de Champions League bereikt. De ploeg stond in de negentigste minuut nog met 1-0 achter tegen Atalanta, maar wist die achterstand alsnog om te draaien: 1-2.

Atalanta kwam na een klein half uur op voorsprong dankzij Mario Pasalic. PSG-verdediger Marquinhos maakte vlak voor tijd gelijk, waarna invaller Eric Maxim Choupo-Moting met een intikker voor de verlossing zorgde.

Atalanta, met de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis, zag daardoor een stunt in rook opgaan. De nummer drie van de Serie A kwam in Europees verband nooit verder dan de halve eindstrijd van de Europa Cup II. Dat gebeurde in 1988. Dit seizoen debuteerde de formatie in het miljoenenbal. PSG kwam sinds 1995 niet meer zo ver in de Champions League.

De halve finale wordt op 18 augustus gespeeld, eveneens in Lissabon. De tegenstander van PSG komt uit de wedstrijd van donderdag tussen RB Leipzig en Atlético Madrid.

Atalanta leek aan een treffer van Mario Pasalic voldoende te hebben om de halve finales te bereiken. (Foto: Pro Shots)

Neymar grossiert in missers

Zonder Kylian Mbappé - de aanvaller kon na zijn enkelblessure maar een half uur spelen - kwam het bij Paris aanvallend gezien allemaal op de schouders van Neymar terecht. Al na drie minuten had de aanvaller het openingsdoelpunt op zijn schoenen, toen hij alleen op doelman Marco Sportiello afging. Neymar schoot echter meters naast.

In het eerste half uur ging het spel sowieso op en neer en kregen beide ploegen de nodige kansen. Zo voorkwam PSG-doelman Keylor Navas met een reflex dat Hateboer raakt kopte. Even later was een nieuwe kans opnieuw niet aan Neymar besteed.

Die misser kwam de Franse ploeg duur te staan, toen Pasalic de bal in de 27e minuut ietwat gelukkig voor de voeten kreeg. De Kroaat liet Navas vanaf de rand van het strafschopgebied kansloos met een geplaatst schot.

Marquinhos leidde met een doelpunt vlak voor tijd de ommekeer in. (Foto: Pro Shots)

Paris draait duel in slotfase om

Neymar had die achterstand al direct daarna goed kunnen maken, toen hij na een fraaie dribbel van afstand op doel schoot. Het schot ging maar enkele centimeters naast. In de slotfase van de eerste helft mocht hij na een fout van Hateboer wederom op het doel af, maar nu ging het schot zowel over als naast.

De tweede helft had wat kansen betreft minder om het lijf. Atalanta timmerde het achterin wat meer dicht en deed dat negentig minuten lang met verve, ook omdat Neymar een stuk minder actief was. Een half uur voor tijd bracht PSG-coach Thomas Tuchel dan eindelijk Mbappé. Die werd aanvankelijk vooral met overtredingen in het gareel gehouden.

Een kwartier voor tijd kwam de razendsnelle aanvaller er eindelijk echt uit. Hij stuitte op de benen van Sportiello. Ook daarna kreeg Mbappé nog wat kansen, die er evenmin in gingen. Atalanta wankelde, maar hield lang stand.

In de negentigste minuut werd de Italiaanse muur alsnog gebroken door Marquinhos, die van dichtbij raak schoot. Choupo-Moting maakte de ommekeer compleet door op aangeven van Mbappé de bevrijdende 1-2 te maken.