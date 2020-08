De Champions League-wedstrijd tussen RB Leipzig en Atlético Madrid in Lissabon gaat donderdag ondanks twee coronabesmettingen gewoon door, zo heeft de UEFA laten weten. Bij Atlético-spelers Sime Vrsaljko en Ángel Correa werd zondag het virus vastgesteld.

"De wedstrijd gaat door zoals gepland", laat een woordvoerder van de UEFA maandag aan perscbureau AFP weten, ondanks de problemen die de twee positieve tests met zich meebrengen voor Atlético.

Na speculaties in de Spaanse media liet Atlético maandag weten dat verdediger Vrsaljko en aanvaller Correa degenen zijn die het coronavirus hebben. De Kroaat en de Spanjaard zitten in zelfisolatie en missen de wedstrijd tegen Leipzig hoe dan ook.

Vanwege de besmettingen moest Atlético de reis naar Portugal van maandag uitstellen. Bovendien werd de laatste training in aanloop naar de vlucht naar Portugal geschrapt.

Met Atalanta-Paris Saint-Germain staat woensdag de eerste kwartfinale van de Champions League op het programma, gevolgd door Leipzig-Atlético (donderdag), FC Barcelona-Bayern München (vrijdag) en Manchester City-Olympique Lyon (zaterdag).

Alle kwartfinales beginnen om 21.00 uur, worden in Lissabon gespeeld en gaan over één wedstrijd. Datzelfde geldt voor de halve finales. De eindstrijd is op 23 augustus.