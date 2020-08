AZ ziet af van een vervolgprocedure tegen het moeten spelen van Champions League-voorrondes. De Alkmaarders zien de loting van maandag voor de tweede voorronde - ze werden aan Viktoria Plzen gekoppeld - als indirect antwoord van de UEFA.

Lange tijd verzette AZ zich. De tweevoudig landskampioen vindt dat het meer recht heeft op een rechtstreeks Champions League-ticket dan Ajax, ook al stonden de Amsterdammers eerste op het moment dat het Eredivisie-seizoen wegens het coronavirus werd stopgezet.

AZ richtte zich tot de UEFA, dat aangaf het besluit van de KNVB te steunen, maar ook beloofde om vóór 3 augustus nog eens naar de situatie te kijken. De Europese voetbalbond liet vervolgens niets meer horen.

"Nu de loting is geweest, hebben we uiteindelijk antwoord op onze vraag", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn op de site van AZ. "Daar leggen we ons voor nu bij neer, we richten het vizier op de toekomst. En dan met name op de voorrondes voor de Champions League, de naderende competitie en de bouw van het nieuwe stadiondak."

Met Viktoria Plzen treft AZ de Tsjechische nummer twee van het afgelopen seizoen. De wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League wordt op 25 of 26 augustus in het AFAS Stadion gespeeld.

Overigens kan Olympique Lyon nog voorkomen dat Ajax rechtstreeks de Champions League in gaat, al lijkt die kans vrij klein. Als de club van Memphis Depay weet te verrassen en de huidige editie van het toernooi deze maand wint, dan moeten de Amsterdammers alsnog de voorrondes in.

