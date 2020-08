De 4-1-zege van Bayern München zaterdag op Chelsea heeft het vertrouwen bij de Duitse club nog meer doen toenemen. De ploeg van trainer Hansi Flick kijkt uit naar de titanenstrijd met FC Barcelona vrijdag in de kwartfinales van de Champions League.

"Het is nu een kwestie van volle bak doorgaan", zegt Thomas Müller, die met Bayern nog altijd alles gewonnen heeft na de coronastop. Er waren negen overwinningen in de Bundesliga, de DFB-Pokal werd veroverd en tegen Chelsea werd die lijn moeiteloos doorgezet.

"Ik weet niet eens hoeveel wedstrijden we nu al ongeslagen zijn", vervolgt de dertigjarige Müller. "We gaan van record naar record. Uiteraard beginnen we vaak aan een wedstrijd als favoriet, maar we moeten het iedere keer wel waarmaken. Dat moet tegen Barcelona ook. Barça heeft zo'n goede ploeg dat het zomaar over kan zijn voor ons."

Ploeggenoot David Alaba sluit zich daarbij aan. "We moeten er staan tegen Barcelona, maar daar maak ik me geen zorgen over. We gaan met heel veel vertrouwen naar Portugal."

Programma kwartfinales CL Woensdag 12 augustus: Atalanta-Paris Saint-Germain

Donderdag 13 augustus: RB Leipzig-Atlético Madrid

Vrijdag 14 augustus: Barcelona-Bayern München

Zaterdag 15 augustus: Manchester City-Olympique Lyon

'We deden het briljant'

Anders dan de achtste finales gaan de Champions League-kwartfinales in de Portugese hoofdstad (evenals de halve finales) over een wedstrijd. Zaterdag tegen Chelsea kon Bayern nog zonder zorgen starten na de 0-3-zege in Londen in de heenwedstrijd voor de coronastop. Door twee goals van Robert Lewandowski en treffers van Ivan Perisic en Corentin Tolisso werd Chelsea ook in München met overtuigende cijfers verslagen.

Trainer Flick was vooral onder de indruk van de eerste dertig minuten van zijn ploeg in de Allianz Arena. "Chelsea heeft een mooi team met veel aanvallende kwaliteiten, maar we deden het briljant. Het eerst half uur was echt top van ons", aldus Flick.

"Als trainer kon ik dan ook weinig fout doen. Wat tekenend is voor mijn ploeg is dat het een echt team is en dat willen we tegen Barcelona weer tonen."