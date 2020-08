Bayern München heeft zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers waren zaterdag met 4-1 te sterk voor Chelsea, nadat de heenwedstrijd in februari al met 0-3 werd gewonnen.

Robert Lewandowski opende al na tien minuten de score uit een strafschop en Ivan Perisic verdubbelde een kwartier later de marge. Vlak voor rust zorgde Tammy Abraham voor de aansluitingstreffer. Corentin Tolisso breidde de voorsprong een kwartier voor tijd verder uit en Lewandowski bepaalde in de slotfase de eindstand op 4-1.

Joshua Zirkzee ontbrak bij Bayern door een voetblessure. Bij Chelsea behoorde Ian Maatsen tot de wedstrijdselectie, maar de achttienjarige Nederlandse verdediger bleef op de bank.

In de kwartfinales neemt Bayern het op tegen FC Barcelona, dat bij de laatste zestien afrekende met Napoli. De Catalanen wonnen de return tegen de Italianen met 3-1, nadat de heenwedstrijd in 1-1 eindigde. De kwartfinale tussen Bayern en Barcelona staat volgende week vrijdag al op het programma en wordt over één duel gespeeld in Lissabon.

Programma kwartfinales CL Woensdag 12 augustus: Atalanta-Paris Saint-Germain

Donderdag 13 augustus: RB Leipzig-Atlético Madrid

Vrijdag 14 augustus: Barcelona-Bayern München

Zaterdag 15 augustus: Manchester City-Olympique Lyon

Bayern leidt halverwege eerste helft al met 2-0

Bayern zette eind februari al een grote stap richting de kwartfinales met de 0-3-zege op Stamford Bridge, waardoor de return slechts een formaliteit leek te worden. Aan het laatste sprankje hoop van Chelsea kwam snel een einde, want halverwege de eerste helft leidde de thuisploeg al met 2-0.

In de tiende minuut ging de bal op de stip nadat Chelsea-doelman Willy Caballero de doorgebroken Lewandowski neerhaalde. De spits nam de penalty zelf en plaatste de bal beheerst in de rechterhoek. Lewandowski had ook een belangrijk aandeel in de 2-0 door de bal klaar te te leggen voor Perisic, die simpel binnen tikte.

Het tweeluik was weliswaar gespeeld, maar desondanks probeerde Chelsea er nog iets van te maken. Zo vond Callum Hudson-Odoi na een klein half uur het net met een fraai schot van de rand van het zestienmetergebied, maar dat doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel van een Chelsea-speler in de aanloop naar de treffer.

Bayern viert de openingsgoal van Lewandowski. (Foto: Pro Shots)

Neuer helpt Chelsea aan aansluitingstreffer

Een minuut voor rust maakten de Londenaren wel de 2-1 en die treffer had de ploeg grotendeels te danken aan Manuel Neuer. De doelman Bayern tikte een lage voorzet van Emerson in de voeten van Tammy Abraham, die de bal in het lege doel kon tikken.

Na rust stichtte alleen Mason Mount nog wat gevaar namens Chelsea. Aan de andere kant was het een kwartier voor tijd wel raak. Tolisso kreeg alle ruimte van de verdediging van 'The Blues' en werkte een voorzet van Lewandowski binnen.

De Pool zorgde acht minuten later zelf voor het slotakkoord. Hij kopte een voorzet van Alvaro Odriozola prachtig in de verre hoek en maakte zijn dertiende treffer van dit seizoen in de Champions League, waarmee hij momenteel topscorer is.

