Trainer Rudi Garcia en de spelers van Olympique Lyon geloven volop in een mooi vervolg van het Champions League-avontuur. Mede dankzij een treffer van aanvoerder Memphis Depay werd Juventus vrijdag uitgeschakeld in de achtste finales.

Memphis, net terug van zijn zware knieblessure, zette Lyon op 0-1 met een panenka. Door twee goals van Cristiano Ronaldo werd het 2-1, maar dat was voor Lyon voldoende om door te gaan.

"Dat doelpunt van Memphis was precies wat we wilden en maakte het verschil. Na het doelpunt van Juventus raakten we niet in paniek, bleven we goed spelen en hebben we de klus geklaard", zei een blije Garcia.

"Iedereen heeft zijn aandeel in deze overwinning en nu gaan we naar Lissabon. We hebben de status van outsider en zullen er alles aan doen om ons voor de halve finale te plaatsen."

'Geen toeval dat we kwartfinalist zijn'

Memphis sprak na de wedstrijd in Turijn niet met de media, maar enkele ploeggenoten van de Oranje-international deden dat wel. Het vertrouwen binnen de selectie van de Franse topclub is groot.

"We zitten vol ambitie en mogen blijven dromen. Daar hebben we het volste recht toe. We hebben karakter en mentale veerkracht getoond tegen Juventus", zei keeper Anthony Lopes.

Verdediger Léo Dubois: "Iedereen bleef erin geloven na Ronaldo's tweede doelpunt. We zijn mentaal heel sterk en denken al aan Lissabon. Het is geen toeval dat we in de kwartfinales staan."

Lyon treft Manchester City in de strijd om een plek in de halve finales van de Champions League.