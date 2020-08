Matthijs de Ligt ondergaat op korte termijn waarschijnlijk een operatie aan zijn schouder nu het seizoen met Juventus erop zit. De verdediger heeft al langer last van het gewricht.

"Ik wil volgend seizoen verlost zijn van dat probleem. Of ik me laat opereren? Ik denk het wel", zei De Ligt tegen het Italiaanse Mediaset na de Champions League-uitschakeling van vrijdag.

De Oranje-international won met zijn ploeg weliswaar met 2-1 van Olympique Lyon, maar slaagde er niet in de kwartfinales te bereiken. De heenwedstrijd in Frankrijk was in 1-0 voor Lyon geëindigd.

"Ik baal er echt van", aldus De Ligt. "We zijn sterker dan Lyon, maar hebben het in deze twee wedstrijden toch moeilijk gehad. We speelden goed, maar kregen na twaalf minuten een penalty tegen. Toen werd het lastig."

De twintigjarige De Ligt werd tijdens zijn eerste jaar in Italië kampioen met Juventus. De finale van de Coppa Italia werd verloren van Napoli en in de Champions League was Lyon dus te sterk.

455 Samenvatting Juventus-Olympique Lyon (2-1)

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League