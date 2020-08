Raphaël Varane rekent zich de uitschakeling van Real Madrid in de Champions League zwaar aan. Door twee fouten van de verdediger werd vrijdag in de achtste finales met 2-1 van Manchester City verloren.

Bij de openingstreffer verloor Varane de bal op een gevaarlijke positie aan Gabriel Jesus en bij de winnende treffer van diezelfde Jesus kopte hij te kort terug op keeper Thibaut Courtois. Het heenduel was eerder dit jaar al met 1-2 verloren.

"Deze nederlaag is mijn schuld, dus ik moet de gevolgen accepteren. Daarom ben ik hier", zei Varane toen hij zich na de wedstrijd in het Etihad Stadium voor een reactie bij de media meldde.

"Op dit niveau worden zulke fouten afgestraft. Ik heb er geen verklaring voor. We hebben alles gegeven, maar soms gebeuren er dan zulke dingen, al overkomt het me niet vaak."

Zidane ondanks verlies trots op seizoen met Real

Real-trainer Zinédine Zidane wilde niet te veel zeggen over de fouten van Varane. "Ik heb hem alleen gezegd dat hij zich moet herpakken en dat we trots moeten zijn op ons seizoen, dat voor 95 procent geslaagd is", aldus de coach.

Hij werd onlangs kampioen van Spanje met Real. "Het was een goed seizoen. We hebben het niet met een goed resultaat afgesloten, maar ik ben over het algemeen blij met wat we hebben laten zien."

Voor Real zit het seizoen er nu op. City staat samen met RB Leipzig, Atalanta, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid en Olympique Lyon in de kwartfinales. Zaterdagavond volgen in de achtste finales nog FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea.

