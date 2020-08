Na vijf maanden zonder Europese wedstrijden worden deze week de Europa League (woensdag) en Champions League (vrijdag) hervat en vooraf kun je al wat conclusies trekken. We krijgen waarschijnlijk een verrassende club in de Champions League-finale, de kans op verlenging en penalty's is in de kwartfinales en in de halve finales groter dan ooit en voor Ajax is de uitkomst van enorm belang.

Ajax kijkt gespannen toe

Ajax werd in december uitgeschakeld in de Champions League en twee maanden later eindigde het Europa League-avontuur, maar toch worden het spannende weken voor de Amsterdamse club. Als nummer één van het afgelopen Eredivisie-seizoen - de kleine kans dat de UEFA AZ alsnog tot nummer één uitroept buiten beschouwing gelaten - wordt Ajax volgend seizoen rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Champions League, tenzij Olympique Lyon of Napoli de 'cup met de grote oren' wint.

Van de overgebleven twaalf clubs in de Champions League zijn Lyon en Napoli de enigen die zich niet via de competitie hebben geplaatst voor de editie van volgend seizoen. Winst van de Champions League levert Napoli of Lyon alsnog directe plaatsing op voor komend seizoen en dat gaat ten koste van het directe ticket van Nederland. Ajax is in dat geval veroordeeld tot het spelen van voorrondes.

De directie van Ajax zal daarom proosten als Lyon het vrijdag niet redt in de return van achtste finale tegen Juventus, nadat de heenwedstrijd in Frankrijk voor de coronacrisis met 1-0 werd gewonnen door de ploeg van Memphis Depay. Napoli treft een dag later FC Barcelona. De heenwedstrijd in Italië eindigde in 1-1.

Programma resterende achtstefinaleduels CL Vrijdag: Juventus-Olympique Lyon (0-1)

Vrijdag: Manchester City-Real Madrid (2-1)

Zaterdag: Bayern München-Chelsea (3-0)

Zaterdag: FC Barcelona-Napoli (1-1)

Atalanta, Paris Saint-Germain, RB Leipzig en Atlético Madrid hebben zich al geplaatst voor de kwartfinales

435 Samenvatting Olympique Lyon-Juventus (1-0)

Finaleplaats voor club die Champions League nog nooit won

Anders dan in de afgelopen seizoenen heeft de UEFA voor het restant van de Europa League en de Champions League al 'doorgeloot', in plaats van dat na elke ronde de clubs opnieuw de koker ingaan. Bij zowel de Europa League als de Champions League is daardoor nu sprake van een linker- en een rechterkant van het schema en daaruit kan afgeleid worden dat een club die de Champions League (of de voorloper Europacup I) nog nooit won sowieso de finale van het miljoenenbal gaat halen.

Het gaat om Atalanta, Paris Saint-Germain, RB Leipzig en Atlético Madrid die in de kwartfinales en daarna de halve finales gaan strijden om een plek in de eindstrijd. Aan de andere kant van het schema staan Europese grootmachten als Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Juventus, FC Barcelona en ook Napoli en Lyon.

In de Europa League weten we al dat Olympiacos, Wolverhampton Wanderers, Sevilla, AS Roma, LASK, Manchester United, Istanbul Başakşehir of FC Kopenhagen de eindstrijd haalt. Tegenstander wordt Internazionale, Getafe, Rangers FC, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, Shakhtar Donetsk, Eintracht Frankfurt of FC Basel.

Resterende achtstefinaleduels EL Woensdag: Istanbul Başakşehir-FC Kopenhagen (1-0)

Woensdag: LASK-Manchester United (0-5)

Woensdag: VfL Wolfsburg-Shakhtar Donetsk (1-2)

Woensdag: Internazionale-Getafe (heenwedstrijd afgelast)

Donderdag: Olympiacos-Wolverhampton Wanderers (1-1)

Donderdag: Rangers FC-Bayer Leverkusen (1-3)

Donderdag: Eintracht Frankfurt-FC Basel (0-3)

Donderdag: Sevilla-AS Roma (heenwedstrijd afgelast)

420 Samenvatting Real Madrid-Manchester City (1-2)

Veel grotere kans op verlenging en strafschoppen

In slechts negentien dagen tijd wordt zowel het restant van de Europa League (finale op 21 augustus in Keulen) als dat van de Champions League (finale op 23 augustus in Lissabon) afgewerkt.

Vanwege het de coronavirus wordt gespeeld in lege stadions en vanaf de kwartfinales in één land: de Europa League in vier steden in Duitsland en de Champions League in twee stadion in de Portugese hoofdstad Lissabon.

De grootste verandering is echter dat de kwartfinales en de halve finales geen tweeluik zijn, maar slechts één wedstrijd. De kans op verlenging en zelfs penalty's is daardoor veel groter. De twee achtste finales in de Europa League waarvan de heenwedstrijd werd afgelast (Internazionale-Getafe en Sevilla-AS Roma) worden eveneens over één duel beslist.

Stadions tijdens Europese eindfase Europa League: RheinEnergieStadion in Keulen, Merkur Spiel Arena in Düsseldorf, Arena AufSchalke in Gelsenkirchen en MSV Arena in Duisburg

Champions League: Estádio José Alvalade in Lissabon en Estádio da Luz in Lissabon

1 Samenvatting Chelsea-Bayern München (0-3)

Enorm verschil in wedstrijdritme tussen clubs

Doordat de ene competitie eerder werd hervat dan de ander en de Franse Ligue 1 (met PSG en Lyon als Champions League-afgevaardigden) en de Schotse Premiership (met Rangers nog in de Europa League) niet werden afgemaakt, is het verschil in wedstrijdritme tussen de clubs enorm.

Lyon speelde de afgelopen vijf maanden bijvoorbeeld maar één officiële wedstrijd (finale Coupe de la Ligue), terwijl Juventus net klaar is met het Serie A-seizoen, dat in een moordend tempo werd afgemaakt, en tussendoor net naast de Coppa Italia greep.

Ook de Engelse clubs beginnen door het afmaken van de Premier League wedstrijdfit (dan wel vermoeid) aan het restant van het Europese seizoen. De Duitse Bundesliga werd als eerste topcompetitie hervat, maar de laatste officiële wedstrijd van de Europese deelnemers Bayern München (CL), RB Leipzig (CL), Bayer Leverkusen (EL), Eintracht Frankfurt (EL) en VfL Wolfsburg (EL) is daardoor wel al meer dan een maand geleden.

Aantal officiële wedstrijden CL-clubs na coronastop Juventus - 14 (Serie A en Coppa Italia)

Napoli - 14 (Serie A en Coppa Italia)

Manchester City - 13 (Premier League en FA Cup)

Atalanta - 13 (Serie A)

Chelsea -12 (Premier League en FA Cup)

Bayern München - 11 (Bundesliga en DFB-Pokal)

FC Barcelona - 11 (La Liga)

Atlético Madrid - 11 (La Liga)

Real Madrid - 11 (La Liga)

RB Leipzig - 9 (Bundesliga)

Paris Saint Germain - 2 (Coupe de France en Coupe de la Ligue)

Olympique Lyon - 1 (Coupe de La Ligue)

Speel mee met Supercoach! Voor de appgebruikers: tik hier.