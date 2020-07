De UEFA heeft er ondanks de positieve coronatest van Real Madrid-aanvaller Mariano Díaz alle vertrouwen in dat het Champions League-duel tussen Manchester City en Real van volgende week vrijdag gewoon door kan gaan.

"De UEFA heeft contact met Real en houdt de situatie en de beslissingen van de Spaanse autoriteiten in de gaten", meldt de Europese voetbalbond woensdag in een verklaring aan Britse media. "We hebben er vertrouwen in dat deze zaak geen effect zal hebben op het doorgaan van het duel."

Real meldde dinsdag dat de 26-jarige Díaz besmet is met het COVID-19-virus. Alle spelers van de Spaanse kampioen werden maandag getest, nadat ze terug waren gekomen van een korte vakantie na het einde van het La Liga-seizoen.

De coronatesten werden uitgevoerd bij de spelers thuis, waardoor Díaz geen contact heeft gehad met zijn teamgenoten.

De Dominicaan, die deze jaargang tot slechts 86 minuten kwam voor de ploeg van trainer Zinédine Zidane, zal twee weken in thuisquarantaine blijven. Hij vertoont geen symptomen.

Real moet tegen City de 1-2-nederlaag in de heenwedstrijd eind februari in eigen huis goedmaken. De winnaar van het tweeluik in de achtste finales speelt het restant van de Champions League in Lissabon en stuit in de kwartfinales op Juventus of Olympique Lyon.