De eindfase van de Champions League in Lissabon wordt achter gesloten deuren gespeeld, zo heeft de UEFA donderdag besloten. Dat betekent dat er in de kwartfinales, halve finales en de finale geen publiek welkom is.

Eerder deze week werd al bekend dat de resterende achtste finales van de Champions League in het stadion van de thuisspelende club worden gespeeld. Bij die duels, die op 7 en 8 augustus plaatsvinden, zijn eveneens geen toeschouwers aanwezig.

Met Juventus-Olympique Lyon, Manchester City-Real Madrid, FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea moeten nog vier returns in de achtste finales worden gespeeld. RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta Bergamo en Paris Saint-Germain hebben zich al geplaatst voor de kwartfinales.

De eindfase van de Champions League wordt in toernooivorm voltooid in het Estádio do Sport Lisboa van Benfica en het Estádio José Alvalade van Sporting CP. Zowel de kwartfinales (12-15 augustus) als de halve finales (18-19 augustus) gaan over één wedstrijd in plaats van twee. De finale is op 23 augustus.

Ook geen toeschouwers bij eindfase Europa League

Ook bij de eindfase van de Europa League en de Champions League voor vrouwen wordt zonder publiek gespeeld. De kwartfinales (10 en 11 augustus), de halve finales (16 en 17 augustus) en de finale (21 augustus) in de Europa League vinden op Duitse bodem plaats: in Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen. In die laatste plaats wordt de eindstrijd gespeeld.

De resterende wedstrijden in de Champions League voor vrouwen worden in Spanje afgewerkt. Ook in de Europa League en de Champions League voor vrouwen worden de kwartfinales en de halve finales over één duel beslist.

De loting voor de eindfase van de Champions League en de Europa League vindt vrijdag plaats. Dat gebeurt vanaf 12.00 uur in het Zwitserse Nyon.